El TSJEx avala que la víctima del tiroteo de Suerte de Saavedra testificase por videoconferencia

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha confirmado en su integridad la sentencia que impone nueve años de prisión a Jesús S.R. ... L. y Juan P.R.R., los dos hombres que fueron condenados por disparar y dejar malherido a Cristóbal F.S. en la barriada de Suerte de Saavedra. El fallo había sido recurrido por José Duarte, el letrado que defiende a los dos procesados. Entendía este abogado que no hay evidencias para sostener la condena y solicitó la anulación del juicio por considerar que la declaración de la víctima, y también de su pareja, debería haber sido presencial en la sala de vistas y no por videoconferencia.

A ese argumento ha respondido el TSJEx en un auto que justifica esa decisión por el riesgo de que pudiesen repetirse los incidentes que meses antes se habían registrado cuando iba a celebrarse un juicio en el que se habían visto implicadas las mismas familias. «La sentencia recurrida motiva que declararan por videoconferencia por estrictas razones de seguridad» tras ese grave enfrentamiento ocurrido en el interior de los juzgados de la avenida de Colón el 8 de noviembre de 2023. «Siendo un hecho notorio tal incidente, que se concretó en una pelea multitudinaria en la que fueron objeto de intimidación y agresión varias personas que habrían de intervenir en el juicio señalado ese día, siendo uno de los afectados Cristóbal, se quiso con el sistema de videoconferencias Cisco garantizar la seguridad de la víctima y su pareja».

Reconoce el TSJEx que la grabación que se realizó del juicio sólo permite escuchar el interrogatorio al que fueron sometidos Cristóbal y su pareja porque la cámara que grabó el juicio no enfocaba hacia la pantalla en la que se visionó esa videoconferencia.

Eso ha motivado que TSJEx no haya podido visualizar sus gestos, «un defecto de grabación que –según dice el auto– no afecta al derecho de defensa de la parte acusada en la medida en que el audio se grabó sin incidencia alguna, de modo que no imposibilita el conocimiento de lo que se manifestó y finalmente tampoco se advierte que las declaraciones se hubieran realizado sin observar las exigencias de seguridad» del sistema de videoconferencias que usan los juzgados.

El TSJEx rechaza también el resto de los argumentos planteado por la defensa en un auto que, según ha anunciado José Duarte, será recurrido ante el Tribunal Supremo «ahora que ha quedado claro que a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura les ha resultado imposible ver el interrogatorio en el que se basó la condena». En su opinión, eso terminará provocando la nulidad del juicio y obligará a repetirlo.