Tropieza con un parterre lleno de cemento en la Plaza de España de Badajoz

Una mujer mayor se ha caído esta tarde en la Plaza de España al tropezar con un parterre donde anteriormente había un árbol y que ahora estaba lleno de cemento fresco y no se encontraba señalizado. El accidente ha ocurrido en torno a las seis y cuarto de la tarde y al lugar de los hechos ha acudido primero la Policía Local y a continuación una ambulancia para comprobar el estado de salud de la mujer, que según algunos testigos presentaba una lesión en un tobillo, además de haber quedado manchada de cemento.

La mujer, que iba con un grupo de turistas, ha sido sentada en una de las sillas de un bar próximo para que se tranquilizara a la espera de que llegaran los servicios sanitarios. Mientras, las personas que la han ayudado se quejaban de que este desnivel en una zona de plataforma única, en pleno centro y con alto tránsito de personas, no estuviera balizado.

