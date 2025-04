Tres zonas concentran los atascos en Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 11 de noviembre 2022, 07:19 | Actualizado 08:44h. Comenta Compartir

Este lunes el ministro de Cultura, Miguel Iceta, estaba intentando hablar por teléfono con el escritor extremeño Luis Landero y el literato no se lo cogía porque estaba atrapado en un atasco en Badajoz. La llamada era importante, iba a decirle que había ganado el Premio Nacional de las Letras Españolas, pero el novelista de Alburquerque estaba liado entre el tráfico de la capital pacense.

No era el único. Sin ser una enorme urbe, Badajoz tiene varias zonas donde los atascos son crónicos. La capital pacense no tiene terminada su circunvalación (la Ronda Sur) y está pendiente de la construcción de un puente sobre el Guadiana que no se sabe cuándo llegará. Estas carencias constriñen el casco urbano y dificultan moverse en coche. A esto se une que el transporte público se usa poco.

¿Y dónde pudo atascarse Luis Landero? ¿Y cuánto tiempo? HOY ha encuestado a los pacenses sobre las zonas donde suelen quedarse atrapados en embotellamientos y ha medido el tiempo medio de los atascos en estas áreas. Hay tres lugares que concentran las quejas: la rotonda de la avenida de Elvas con el puente Real, los cruces de la llamada autopista (BA-20) y la glorieta de acceso a la carretera de Valverde.

El Puente Real

«La rotonda del Puente Real. Suelo pasar y lo mismo tardas hasta 15 minutos», asegura Moisés Sáez que lleva un año viviendo en Badajoz y tiene claro cuál es el punto caliente de los atascos.

Como este vecino, la mayoría de los encuestados señalan el Puente Real y la avenida de Elvas como las vías con más colapsos. Esta calle es la salida hacia Portugal, la arteria que vertebra el paso a los barrios de la Margen Derecha y el acceso a zonas con mucho movimiento como el Hospital Universitario, el polígono industrial o el centro comercial El Faro. Además este área de la ciudad es la que más está creciendo con promociones de viviendas o la puesta en marcha de la Plataforma Logística (Amazon funcionará en breve). El punto clave es el puente Real. La glorieta de acceso a esta pasarela está bloqueaba habitualmente, pero a las horas puntas (sobre las nueve de la mañana y a las dos de la tarde) los atascos están garantizados. La media, según las mediciones de varios días y horarios, es de 8 minutos de atasco.

José Antonio Polo, experto en motor de HOY, explica que esta avenida cuenta con cuatro carriles, pero que son las rotondas, «que claro, son necesarias», las que colapsan el tráfico. Cuando se desdobló la avenida de Elvas, detalla Polo, los accesos a las glorietas eran demasiado estrechos y fue necesario hacer una nueva obra. Sin embargo se mantienen las retenciones.

El problema no es la avenida, sino los puentes. El puente Real es el mejor paso posible entre ambas orillas para muchos vecinos y soporta demasiado tráfico. El Plan General de Badajoz incluye un puente más entre La Granadilla y la rotonda cercana a la tienda Decathlon que serviría para aliviar los atascos.

«Cuando me acerco, si veo que está atascado, evito esa rotonda y me voy por otro sitio, pero no es fácil» Luis lópez Conductor

En este punto coincide otro conductor, Luis López, que vive en Badajoz, pero trabaja en Elvas, por lo que suele circular por la zona. «Cuando me acerco, si veo que está atascado, evito esa rotonda y me voy por otro sitio», explica. López señala que el quinto puente abierto a principios de año, desde Caya a la carretera de Olivenza, no ha mejorado la situación.

Tras la inauguración de la pasarela que hay aguas abajo del azud (que forma parte de la Ronda Norte), el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aseguró que analizarían el efecto del nuevo puente y luego estudiarían construir uno más en Badajoz. Por el momento no hay novedades.

José Antonio Polo cree que este puente más será necesario y que finalmente se llevará a cabo. Otra obra que beneficiará al tráfico será la Ronda Sur cuando se termine, porque evitará que pase tráfico por el centro de la ciudad, pero aún no hay fecha para que finalice.

La prueba de que el puente Real es un punto de referencia de los atascos es que incluso ha protagonizado alguna carrera. Miguel Peña va a diario a la universidad en patinete eléctrico. «Tengo dos compañeros de piso que vienen en coche desde el barrio (Valdepasillas) y les gano. Cuando hay atasco, llego antes».

La autopista

Otra calle pacense con atascos a diario es la llamada autopista. La BA-20 incluye las avenidas Juan Sebastián Elcano y Juan Pereda Pila y los problemas se producen en los cruces, especialmente con María Auxiliadora y Damián Téllez Lafuente. De media un atascos en estas intersecciones puede retrasar el viaje unos 6 minutos.

Ampliar Atasco en la autopista, en el cruce con María Auxiliadora y la avenida Miguel Celdrán. C. MORENO

«A veces se te pone el semáforo en rojo dos veces y sigues esperando. Es desesperante y no se puede conducir por Badajoz sin atravesar la dichosa autopista», se lamenta Mario Augusto, un conductor de reparto que sabe muy bien lo que son los atascos y como evitarlos. «Casi todos, pero en la autopista solo puedes tener paciencia».

El experto en motor de HOY señala que esta vía tiene mala solución porque es estrecha y no tiene margen de mejora. «Las aceras ya son estrechas, no se podría recortar más para agrandarla».

En 2008 el entonces alcalde Miguel Celdrán propuso construir dos túneles subterráneos bajo estos dos cruces que diesen fluidez al tráfico. Pero el proyecto nunca prosperó. Esta solución ya se da en Mérida, por ejemplo, que tiene cruces bajo tierra.

Carretera de Valverde

La carretera de Valverde también suele aparecer en los lamentos de los pacenses, especialmente los vecinos de La Banasta, las Vaguadas o la Dehesilla de Calamón que saben que tienen que añadir unos minutos a su trayecto si pasan por esta intersección en hora punta. La media del retraso es de unos 6 minutos.

Se trata de una rotonda grande pero concentra mucho tráfico. «Y no tiene alternativa. Todos tenemos que pasar por ahí a la vez, no hay otro camino», explica David Mila, vecino de Las Vaguadas.

Ampliar Rotonda de la carretera de Valverde. C. MORENO

A diario los vecinos también sufren atascos en otras calles, especialmente en las entradas y salidas de los colegios por la costumbre, muy extendida, de llevar a los niños a la puerta en coche. Este problema es especialmente grave en Santa Marina con varios centros escolares, en Ronda del Pilar o en María Auxiliadora.

Otras zonas sufren embotellamientos puntuales como la carretera de La Granadilla cuando hay partido del CD Badajoz o la Circunvalación Reina Sofía algunas jornadas.

