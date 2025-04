Tres socavones protagonizan la bronca municipal en Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 11 de agosto 2022, 07:18 Comenta Compartir

El verano va de agujeros en Badajoz. Los socavones de Castelar, la avenida de Europa y la calle Menacho centran la bronca municipal. El PSOE asegura que la falta de diligencia retrasa las reparaciones mientras el grupo de Gobierno defiende que son los trámites y los plazos lo que condicionan los arreglos.

La última trifulca se desató este miércoles en torno a la calle Menacho. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Ricardo Cabezas, visitó esta arteria comercial con vecinos y comerciantes que protestan porque hay un tramo cortado desde hace cinco meses por la avería de un colector. «Esto no se puede consentir y menos con los precedentes ya habidos en otras zonas. No pude ser que estemos en ese debate de a quién corresponde pagar esta avería, a la comunidad de vecinos, al Ayuntamiento…», se lamentó.

Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, explicó que los responsables municipales no pueden ejecutar la obra por su cuenta. El edil detalla que el pasado 18 de febrero los vecinos de la comunidad responsable pidieron permiso para arreglar su acometida y el colector principal que se vio afectado por esta tubería. Se trata de un conflicto que viene de lejos porque en 2017 un juzgado determinó que era la comunidad que debía arreglar la acometida, y no el Ayuntamiento.

Ampliar Cabezas con los comerciantes que piden el arreglo de Menacho. hoy

El 19 de mayo, al ver que no habían comenzado las obras, el Ayuntamiento exigió el inicio de forma urgente. «Como no se ha realizado ninguna actuación, iniciaremos en breve la reparación y luego ellos tendrán que pagar el coste de las actuaciones», detalla Urueña. El concejal añade que, en ningún caso pueden intervenir antes de cumplir los plazos o los vecinos podrían negarse a pagar.

Este mismo martes, también el PSOE protestó delante del socavón de la avenida de Europa. En esta calle el Ayuntamiento estaba excavando para instalar una isla con seis contenedores soterrados, pero encontraron restos arqueológicos y tuvieron que parar la reforma.

Ricardo Cabezas aseguró que el Consistorio pacense no había pedido el permiso necesario para tapar el agujero. Carlos Urueña niega tajantemente este hecho y responsabiliza del retraso a la Junta de Extremadura.

Urbanismo asegura que el retraso para tapar el agujero de la avenida de Europa se debe a la Junta que no da el permiso necesario

El concejal de Urbanismo indica que el Ayuntamiento, a través de la empresa concesionaria de la obra, hizo una memoria de los restos encontrados y la presentó a Patrimonio de la Junta de Extremadura a mediados de junio. «Y no se pudo hacer antes porque pedimos permiso para entrar el 19 de abril y no nos lo dieron hasta el 17 de mayo».

Desde mediados de junio los responsables municipales esperan el permiso para intervenir, «pero no tenemos respuesta», lamenta el responsable de Urbanismo, que reconoce que es un riesgo tener el suelo abierto en esta céntrica avenida. «A finales de julio, como no contestaban, solicitamos seguir la excavación por el lado donde no hay restos y poder seguir con las otras islas soterradas, pero no hay respuesta tampoco».

El tercer socavón que ha provocado roces es el que se abrió en Castelar hace tres semanas que estuvo a punto de tragarse un coche.

El PSOE responsabilizó del incidente al grupo de Gobierno. Aseguró que se debe a la escasa inversión municipal para renovar la red de aguas.

Sin embargo los responsables municipales explicaron que este agujero se formó por la avería en una tubería de riego, no de suministro habitual, y que no pudo ser detectada porque era de pequeño tamaño y fue moviendo la tierra lentamente.