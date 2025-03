Una de cada tres personas atendidas por Cáritas pide ayuda por primera vez

Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz atendió el pasado año a 4.480 personas pero los beneficiarios de sus actuaciones fueron 10.391, unas cifras ... similares a las del año anterior, si bien el 32% de ellos se acercaron por primera vez a la institución para pedir ayuda. Son datos recogidos en la memoria anual de la organización presentada ayer por el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, y el director de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, Jesús Pérez Mayo, quien hizo hincapié en que el pasado año fueron 921 personas las que dejaron de acudir a Cáritas porque mejoró su situación, lo que significa que el 20,55% de quienes fueron atendidos en la institución lograron mejorar su vida.

A este respecto, Pérez Mayo señaló que su labor es «acompañar para reencontrar la vida», y que estas personas eran familias que habían acudido a Cáritas y que ya no necesitan su ayuda, cerca de 100 inserciones laborales, o sin hogar que o bien estaban en una vivienda de Cáritas y ya están en su casa, o bien en un centro y han pasado a un hogar de la institución. También hay casos de personas que «vivían en la calle, han llegado a un centro de emergencias y han decidido iniciar el proceso de recuperar su vida», destacó Pérez Mayo.

Del mismo modo, quiso poner el acento en que el 32% de las personas que fueron atendidas en 2023 se acercaban por primera vez a Cáritas solicitando algún tipo de ayuda, como también mostró su preocupación por el hecho de que el 35% de los atendidos son migrantes, un 12% más que los dos años anteriores.

El perfil más habitual entre las personas que se acercan a Cáritas es el de una mujer española de entre 45 y 64 años

Sobre estos últimos, indicó que no saben, porque no les preguntan, en qué situación administrativa están, y reconoció que cuando esta última es irregular «están condenados a trabajar en la economía sumergida, por lo cual su inclusión es muy difícil». Un dato que les preocupa porque ven cómo, año tras año, el porcentaje de personas no nacionales a las que acompaña Cáritas aumenta.

Celso Morga valoró que todo lo que aparece en el informe de Cáritas en «sentido positivo» va en beneficio de «personas que necesitan ayuda», y apuntó en relación al dato referido a inmigración que, como diócesis, también les preocupa y que tiene en mente «reforzar» la delegación de migración. «Es una atención a personas que aterrizan aquí, que se desarraigan de su propia casa, de su propio territorio, de su propio país, y a veces no encuentran aquí la acogida que necesitan».

Al mismo tiempo, abogó por la coordinación entre Cáritas y la delegación de migraciones para tener una estadística «precisa» de los migrantes que tienen en la archidiócesis y en aras de saber cómo se les puede atender, independientemente de su religión o procedencia, y que estas personas estén atendidas, tanto desde el punto de vista material como también espiritual.

Datos globales

Cáritas contó el pasado año con 1.451 voluntarios, atiende 125 puntos de acogida y atención primaria que tiene en la diócesis, además de dos centros residenciales, Centro Hermano de Badajoz y el Centro Padre Cristóbal en Mérida; un centro de emergencia permanente en la capital pacense y otro para los días más fríos del año en Mérida. También dispone de siete viviendas de convivencia y autogestión y un centro de promoción y empleo.

En 2023, desarrolló 41 proyectos de mayores, mujeres, infancia o empleo, donde además de la atención primaria realizó trabajos de análisis de la realidad, formación, promoción del voluntariado, sensibilización y denuncia.

Para el desarrollo de su acción, Cáritas de Mérida-Badajoz invirtió más de 3,6 millones de euros, distribuidos a través de los distintos programas y proyectos, que permiten mejorar la vida de las personas con las que se trabaja.

En cuanto a participantes y perfiles, los datos recogidos en la memoria de Cáritas siguen hablando de un rostro de mujer de nacionalidad española en más de un 68% de los casos, y con edades comprendidas entre 45 y 64 años, un 46%.

Mientras que más del 43% de las intervenciones durante el pasado año fueron realizadas en lo que a alimentación se refiere, es con las ayudas económicas para gastos relacionados con la vivienda donde los datos recogen una «notable» subida con respecto al ejercicio anterior, ya que, aunque el número de intervenciones en viviendas es similar a años anteriores, el gasto destinado, principalmente al alquiler, superaron los 181.000 euros, un incremento de casi 40.000 euros.