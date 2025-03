Tres de las ocho cámaras del Casco Antiguo están dañadas

Hace un año que la Policía Local y la entonces concejal delegada del ramo, María José Solana, presentaron las cámaras de seguridad del Casco ... Antiguo, la apuesta del Ayuntamiento de Badajoz para reducir la conflictividad en la zona histórica. El día de la inauguración quedó deslucido porque los responsables municipales tuvieron que reconocer que habían robado una de las cámaras antes de ponerse en funcionamiento.

El robo fue un mal augurio. Los ataques vandálicos se han repetido constantemente durante los doce meses que las cámaras de seguridad están en marcha. La valoración de la Policía Local es que atacan las cámaras porque funcionan. El diagnóstico de vecinos y comerciantes es muy distinto, aseguran que los dispositivos no han servido de nada.

Actualmente, de las ocho cámaras que se instalaron hay tres están dañadas. La de la calle Brocense con San Lorenzo fue quemada hace 10 meses. Retiraron el cristal fundido, pero quedó un agujero y el sistema ennegrecido. La Policía Local asegura que está operativa a pesar de los daños. A solo unos metros de su ubicación hay dos puntos de venta de droga en activo, denuncian los vecinos.

Hace tres semanas, además, pintaron por completo el cristal de la cámara de la esquina de Bravo Murillo con Benegas. La Policía Local indica que ha presentado denuncia por estos hechos, pero no da fecha para reparar los daños. Se ha limpiado parte de la pintura, como para dejar hueco a la cámara, pero la mayoría del cristal está tapado. Los dispositivos son de 360 grados por lo que permiten que las cámaras se muevan dentro y observen cuatro calles, ya que se colocan en intersecciones.

La Policía Local asegura que las cámaras están operativas aunque tienen los cristales cubiertos de pintura

En una situación similar está la cámara que cubre el cruce de las calles Amparo y Sepúlveda, en una de las zonas más conflictivas de la zona monumental. Los vecinos aseguran que la cámara tiene pintado el cristal desde hace meses. La respuesta del Ayuntamiento de Badajoz es que está operativa.

«No sé si funciona o no, yo diría que no ¿Cómo van a ver algo a través de la pintura? Pero da igual, tampoco se nota diferencia. Aquí seguimos con casas ocupadas, la electricidad pinchada, con menudeo de drogas, coches que cortan la calle o gente que saca una piscina en medio de la calzada e inunda la calle para llenarla y no pasa nada. No hay diferencia entre el año pasado y este. Si acaso estamos peor», comenta una vecina de la calle Amparo que teme dar su nombre porque ha recibido amenazas. «Hay vecinos que han sido agredidos»

Frente a las tres cámara dañadas hay cinco que están bien. Están en los cruces de Concepción Arenal con San Juan; en San Juan con Virgen de la Soledad; en López Prudencio con Sepúlveda; en Eugenio Hermoso con Afligidos, y en un poste delante del Museo Arqueológico, en la Alcazaba.

La Policía Local ha tramitado con la Policía Nacional varias denuncias por vandalismo contra el sistema de seguridad. En uno de los casos el responsable, que golpeó un dispositivo con un mazo, fue detenido porque la propia cámara captó su imagen.

Los vecinos y los comerciantes desconocen por qué este sistema no ha marcado una diferencia en la zona. Denuncian que no se usan, que no se reparan o que hacen falta más, como se prometió tras instalarlas. El proyecto inicial era contar con una veintena, pero nunca se cumplió.

Emilio Vahí, presidente de la Aecab (Asociación de Empresarios del Casco Antiguo) y Javier Fuentes, presidente de la Asociación de Vecinos de la zona, coinciden en que no se están usando las cámaras para cortar la delincuencia en su barrio.

El sistema legal de estos dispositivos tampoco ayuda a que sea así. Las cámaras no se pueden visionar constantemente, aunque la Policía Nacional puede pedir permiso a un juez para ver las grabaciones si hay una denuncia o una investigación. Eso frustra a los vecinos, que saben que las cámaras captan la conflictividad y los comportamientos incívicos a diario pero eso no tiene consecuencias.

«No sirven de nada»

Cuando se pregunta si la seguridad ha mejorado en el Casco Antiguo este último año, la respuesta del presidente de los vecinos es contundente: «Nada. Absolutamente nada. Ni por las cámaras ni por la presencia policial». Javier Fuentes denuncia que el colectivo vecinal ha pedido insistentemente una reunión con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ya que es el delegado de Policía Local desde que le quitó las funciones a María José Solana. «No nos recibe. Solo nos reunieron con Juancho Pérez como responsable de Participación Ciudadana y Eladio Buzo que es del barrio, pero lo que nosotros necesitamos es a la policía».

Fuentes denuncia que cuando la Giapol (el cuerpo de intervención de la Policía Local) trabaja en el barrio paran a muchos vecinos, «a veces con bastante agresividad», pero «no se mejora la situación de seguridad».

Emilio Vahí, de los comerciantes del barrio, pide que se usen mejor las cámaras «Y que se reparen rápido, porque de otra forma no sirven de nada». También exige que se ejecute la promesa de instalar dispositivos en más calles de la zona monumental.