Tres nuevas 'Lanzaderas de empleo' apoyarán a 140 personas en paro

La Junta de pondrá en marcha este mes nuevas 'Lanzaderas de empleo' para apoyar a 140 personas en situación de desempleo, a la par que refuerza la atención a mujeres y al colectivo senior, en colaboración con la Fundación Santa María la Real y con la participación del Ayuntamiento de Badajoz.

Más del 51% de los participantes en las 'Lanzaderas de empleo' en 2024 lograron un trabajo por cuenta ajena, emprendieron o se formaron para impulsar su futuro laboral. En la primera fase del programa, celebrada en la provincia de Cáceres, participaron 70 personas, de las cuales varias ya han iniciado su inserción laboral en sectores como servicios, tercer sector y construcción, mientras el resto continúa en entrevistas y procesos de selección.

A partir de este mes, se pondrán en marcha tres nuevas 'Lanzaderas de empleo': una mixta semipresencial en Badajoz, dirigida a personas en desempleo mayores de 18 años; una senior semipresencial en la capital pacense para quienes tienen más de 40 años y mayores dificultades de acceso al mercado laboral, y otra online para mujeres en situación de desempleo de toda la provincia, con prioridad a las de larga duración o que hayan interrumpido su carrera profesional por maternidad o cuidados no remunerados.

Las lanzaderas contarán con asesoramiento especializado, sesiones de orientación laboral, formación en competencias digitales y transversales, preparación de entrevistas, actualización de currículum y estrategias de búsqueda de empleo online, entre otras acciones. En el caso de la lanzadera para mujeres, se valorarán especialmente las habilidades adquiridas durante la maternidad o cuidados familiares, transformándolas en competencias aplicables al ámbito laboral.

Multiplicar las oportunidades

En representación del Sexpe de la consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, el director general de Empleo, Pedro Galán, destaca que buscar empleo en equipo, con el apoyo de administraciones, entidades y empresas, «multiplica las oportunidades y abre puertas reales al futuro».