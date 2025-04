Este vídeo es exclusivo para suscriptores.

Disfruta de acceso ilimitado Suscríbete ¿Ya tienes una suscripción? Inicia sesión Los bomberos trabajan refrescando el edificio. J.V.ARNELAS

Tres familias no podrán volver esta noche a sus casas tras la explosión en Badajoz Los bomberos confirman que el edificio no corre riesgo de desprendimiento y 36 familias pueden regresar a sus casas. El Ayuntamiento ha puesto todos los recursos a disposición de los vecinos que no tengan donde dormir