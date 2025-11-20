Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz

R. H. Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:38 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por usar de manera fraudulenta una tarjeta bancaria de un centro de educación especial para echar gasolina. El valor de lo estafado supera los 8.000 euros. Una de las personas arrestadas era empleada del centro.

El pasado 28 de octubre, se recibió una denuncia en la comisaría de Badajoz por parte de los administradores de un centro de educación especial de la ciudad en la que se indicaba que habían descubierto un descuadre de dinero muy elevado en las facturas habituales de gasoil.

El grupo de delitos tecnológicos de la brigada provincial de la Policía Judicial se hizo cargo de la investigación. Los agentes averiguaron que los cargos se venían ejecutando desde el pasado mes de junio hasta el mes de octubre y que ascendían a 8.555 euros.

Tras más indagaciones y el visionado de las cámaras de seguridad de las gasolineras donde se efectuaban los repostajes se identificó a tres personas, dos hombres y una mujer, siendo esta última una empleada del centro de educación.

Los vehículos repostados eran de su propiedad pero también los había de terceras personas a quienes, mediante engaño, les hacían creer que disponían de una tarjeta de descuento especial. En este caso, les entregaban una cantía inferior al precio real del repostaje, por lo que los detenidos se beneficiaban del total del dinero recibido.

El pasado 18 de noviembre, se detuvo a estas tres personas, que tienen entre 38 y 46 años.