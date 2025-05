Los tres concejales de Cs en Badajoz seguirán apoyando a Gragera pero no cambiarán de partido

Los concejales de Ciudadanos que acompañaban a Ignacio Gragera en la corporación municipal, Carlos Urueña, Lara Montero de Espinosa y María de los Hitos Mogena, ... tienen la intención de continuar en el equipo de Gobierno municipal bajo las siglas de Ciudadanos.

Con esa postura garantizan la continuidad de Gragera al frente del Ayuntamiento durante los cinco meses que quedan de legislatura, algo que el propio alcalde dio por hecho en su comparecencia pública. Gragera dijo que su deseo es mantener la línea de trabajo que ha seguido desde que se hizo cargo de la alcaldía hace ahora año y medio con el apoyo de los concejales del Partido Popular (9), Ciudadanos (4) y el concejal no adscrito y ex de Vox Alejandro Vélez (1). Esos catorce votos a favor superaron a la posible alianza de PSOE (12) y Unidas Podemos (1).

Desde Ciudadanos ya se pidió el martes a Gragera que entregue su acta para que su puesto pueda ser ocupado por otro representante del partido que concurriera a las elecciones, una posibilidad que ha rechaza el alcalde, quien ya ha anunciado su intención de pasar al grupo no adscrito en una decisión que, en su opinión, no puede ser considerada transfuguismo porque no habrá cambios en el gobierno municipal.

A partir de ahora la número 1 por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz será Lara Montero de Espinosa, por lo que podría convertirse en la portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Badajoz.

Gragera quiere seguir contando con los mismos apoyos que hasta ahora, aunque no ha concretado si en su nuevo proyecto político dará cabida al exconcejal de Vox Alejandro Vélez. «No corresponde decirlo a ahora», respondió cuando HOY le preguntó sobre esta circunstancia.