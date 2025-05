Otros tres casos: la apertura de los polideportivos, la centralita de bomberos y las bibliotecas

El Ayuntamiento cada vez recurre a externalizar más servicios.

El gobierno local también ha querido contar con empresas para cuidar de las fuentes ornamentales, pero ... el proceso está suspendido tras la reclamación presentada por una de las empresas.

La tramitación de estos contratos no es fácil. Lo demuestra, por ejemplo, la externalización de las bibliotecas municipales. Una de las empresas, que ya gestiona la sala de lectura de Santa Ana, ha presentado un recurso y el Ayuntamiento ha decidido anular el procedimiento para volver a iniciarlo.

Porque, como en estos otros casos, la tendencia a reducir las tareas de los trabajadores municipales no se limita a los parques. Desde este verano, otra firma se encarga de abrir y cerrar las instalaciones de la Fundación Municipal de Deportes. Porque no tenían suficientes empleados y porque el horario de los que tienen no facilitaba que abrieran o cerraran polideportivos por las tardes o en fines de semana.

En este concurso, como hicieron en su día con el parque del río, valoran si concurren centros especiales de empleo y con ello dan una oportunidad laboral a discapacitados.

La falta de efectivos de Bomberos para cubrir todos los turnos y, además, atender al teléfono, llevó al Ayuntamiento a sacar un contrato para la gestión de la central telefónica. Pero han surgido dudas desde que los trámites comenzaron. Entre ellas, si personal no especializado en emergencias podría atender un requerimiento urgente.

Finalmente, después de que el Ayuntamiento haya decidido modificar la forma de contabilizar el teleoperador en los turnos de bomberos, se ha renunciado a seguir adelante con la iniciativa. Por lo que finalmente serán de nuevo bomberos los que atiendan el teléfono cuando alguien avise de un incendio.