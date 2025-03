Tres años de prisión para el acusado de intentar matar a un hombre a cuchilladas en Los Santos

La Audiencia Provincial de Badajoz impondrá penas de prisión a los cinco hombres que fueron detenidos en octubre de 2023 por lesionar y tratar ... de acabar con la vida de dos vecinos de Los Santos de Maimona.

Los hechos ocurrieron el 7 de octubre de ese año cuando A. J. y B. S. se dirigieron al domicilio de Manuel V.V., que se encontraba en la calle Pilitas de Los Santos de Maimona, con la intención de dialogar sobre sobre un conflicto que se había producido esa misma tarde entre la esposa de Manuel V.V. y la esposa de A.J.

En ese domicilio se encontraban en ese momento los otros cuatro procesados: José V.S., Manuel V.A., Manuel V.S. y José V.S., quienes actuando de mutuo acuerdo se abalanzaron sobre ellos y agredieron a B.S. propinándole puñetazos, patadas y golpes con bastones y palos por todo el cuerpo.

En ese momento A. J. echó a correr huyendo del lugar, siendo perseguido por Manuel V.S., que empuñaba una navaja y consiguió alcanzar a A.J. en la calle María Gordillo, donde le propinó varias puñaladas que dejaron a A.J. inconsciente y tendido en el suelo.

Como consecuencia de estos hechos A.J. sufrió una herida incisa en el flanco izquierdo y en el subhepático derecho, así como una herida abdominal y otra lesión de unos 8 centímetros entre la 10ª la 11ª costillada que le afectó al diafragma y al bazo. Igualmente sufrió una herida en el tórax que le penetró en la cavidad torácica.

Esas lesiones le causaron un 'shock' hemorrágico que puso en peligro su vida y que requirió tratamiento médico y quirúrgico. En total, tardó en sanar 126 días, de los cuales 4 le causaron un perjuicio muy grave y 11 un perjuicio grave. Sufrió un perjuicio estético moderado y le quedaron secuelas anatómicas y funcionales valoradas en 8 punto.

Por su parte, B.S. sufrió una fractura del suelo de la órbita derecha y enfisema intraconal, lesiones que requirieron tratamiento médico y que tardaron 50 días en sanar. Le dejaron un perjuicio moderado y un trastorno de estrés postraumático.

El juicio en el que iban a ser vistos estos hechos ha tenido lugar este miércoles en la Audiencia Provincial de Badajoz, donde el Ministerio Fiscal, las acusaciones particulares y las defensas han alcanzado una conformidad previa que fija la mayor pena para el acusado de intentar acabar con la vida de A.J.

Por ese delito de homicidio en grado de tentativa Manuel V.S. ha sido condenado a 3 años de prisión y se le prohíbe residir en Los Santos de Maimona por un plazo de tres años.

Los otros cuatro procesados han sido condenados a 1 año y 4 meses de cárcel por un delito de lesiones agravadas por uso de instrumento peligroso y se les impone igualmente la prohibición de residir y entrar en Los Santos de Maimona durante un plazo de 3 años.

La sentencia ha sido fijada después de que Manuel V.S. haya indemnizado a A.J. con 50.000 euros por las lesiones que le causó y que el resto de los acusados hayan consignado otros 8.500 euros por los daños que sufrió B.S.

Tras el juicio, los abogados de las defensas han pedido al tribunal que que los condenados a 1 año y 4 meses de prisión puedan salir de la cárcel dado que ya han cumplido una pena de prisión preventiva de 1 año y 5 meses. «Entiendo que la sentencia es beneficiosa para mis representados porque la pena que se les impone es inferior a la que ya han cumplido. Yo voy a solicitar que ese tiempo se descuente de los 3 años en los que se les ha prohibido entrar en Los Santos de Maimona», ha dicho el letrado Alejandro Ortiz.

El abogado de Manuel V.S. también ha pedido la suspensión extraordinaria de su pena al entender que aunque ha sido fijada en tres años, en este caso es posible concedérsela porque no tiene antecedentes y «la acusación ha hecho un esfuerzo enorme para llegar a un acuerdo con el ánimo de perdonar o de cerrar este asunto».