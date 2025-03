Tres años de espera para ser operada en el Hospital Universitario de Badajoz

La carpeta rosa en la que Mercedes Cáceres guarda los documentos con las reclamaciones que ha hecho al SES no deja de crecer. En los ... últimos tres años, esta paciente de neurocirugía del Hospital Universitario de Badajoz ha puesto más de una decena de reclamaciones para ser intervenida.

«Siempre me dicen lo mismo, que hay pocos quirófanos, que depende de los cirujanos. Antes el problema era la covid, ahora la cantidad de intervenciones tumorales...», cuenta Mercedes desesperada que ha acudido al defensor del paciente para exponer su caso.

Fue el 25 de marzo de 2021 cuando tras varios meses de pruebas por dolor lumbar le detectaron esterosis femoral. Esta enfermedad conocida también como esterosis del canal lumbar, lo que hace es obstruir la columna oprimiendo así los nervios que pasan por ella. «Tengo los nervios de la columna completamente oprimidos, lo que conlleva muchísimo dolor y pérdida de sensibilidad en las piernas», relata.

Mercedes pasa buena parte del día con las piernas entumidas, lo que provoca que a veces no respondan a los movimientos. Esto ha limitado su vida por completo y la ha convertido en una persona prácticamente dependiente, ya que como consecuencia de su enfermedad ha tenido que dejar de condicir y depende de sus hijos o su marido para desplazarse.

Incapacidad total

En los últimos dos años Mercedes nota como ha avanzado la enfermedad. Cada vez las crisis de dolor se repiten más amenudo, y la falta de sensibilidad también le afecta a la columna. Esta mujer, de 54 años trabajaba como celadora en el SES hasta que apareció la enfermedad. Fue entonces cuando se dio de baja hasta que desde hace apenas un año el tribunal médico la declaro incapacitada total.

Las última reclamación la realizó hace apenas unas semanas a atención al paciente, la hizo después de que en noviembre le practicaran el preoperatorio. «Me realizaron, radiorafías, analíticas y la prueba de anestesia. Por lo que creí que me llamarían pronto para la intervención, estoy la segunda en la lista pero pasa el tiempo y el teléfono sigue sin sonar», cuenta Cáceres, que no tiene esperanza en que la llamen en los próximos meses porque este es el cuatro preoperatorio al que se somete.

«Me siento fatal porque cuando empecé con la enfermedad los dolores eran solo en la zona lumbar, el coxis y la pierna izquierda, pero han pasado tres años y ya son ambas piernas y el pecho, esto me corta la respiración y me obliga a estar en la cama», explica.

El único tratamiento para esta enfermedad es la cirugía. Mientras, Mercedes combate el dolor con casi una decena de calmantes y antidepresivos a los que ha tenido que recurrir porque su situación cada vez afecta más a su estado de ánimo. «Vivo con dolores todo el día y lo que me dicen los médicos es que cuando me de fiebre o no controle el esfínter me vaya inmediantamente al hospital para que me operen de urgencia, pero no veo la necesidad de entrar en quirófano en esas condiciones porque las consecuencias pueden ser muy serias», sentencia.

En cuanto a la operación, sabe que es complicada pero asegura que su neurocirujano no le ha explicado en qué consistirá exactamente. «Sé que hay riesgo de no quedar bien el 100% pero lo que quiero es que me intervengan ya, que me quiten algo de dolor. No me parece normal que la sanidad pública que pagamos todos tenga a las personas años en una lista de espera para hacer una operación, y que la excusa sea que no hay suficientes quirófanos o cirujanos«, afirma.

Merche quiere esperanza para recuperar algo de normalidad en su vida, y para sentirse escuchada en un sistema sanitario que lleva toda la vida costeando y que ahora que lo necesita le da la espalda.