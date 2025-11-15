HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Miguel Ángel Gallardo, en una reciente convocatoria de prensa. HOY

Caso Azagra / Hermano del presidente del Gobierno

Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez

La Audiencia dicta una diligencia de ordenación para dar traslado a las partes y si quisieran presentar alegaciones

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:48

Comenta

La fecha del juicio contra el secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el ... hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, por su contrato en la Diputación de Badajoz podría cambiar.

