El trazado de la Ronda Sur de Badajoz ya es visible José Luis López señala el trazado de la Ronda Sur a ambos lados del río. / PAKOPÍ Los primeros meses de la obra se han centrado en desbrozar, realizar estudios de tierra y desviar redes de agua, electricidad y teléfono NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 3 mayo 2019, 07:52

Se deja atrás el azud y a un kilómetro y medio río abajo hay un claro. La vegetación ha desaparecido en ambas orillas del Guadiana. La han talado para dejar hueco al quinto puente. Mirando a Portugal, a la derecha, se ve como las máquinas han cortado eucaliptos y desbrozado por el lateral de la gravera hacia Ifeba, donde estará la rotonda de acceso. A la izquierda, también ha desaparecido la vegetación para abrir paso a los cuatro carriles (25 metros de ancho) que conectarán la pasarela con la carretera de Olivenza. El trazado de la Ronda Sur ya es visible.

Se trata de una circunvalación de 17 kilómetros cuyo principal objetivo es eliminar el tráfico pesado del centro de la ciudad. Es decir, que los camiones que llegan de Sevilla o Madrid , por ejemplo, no tengan que pasar por la autopista (BA-20). La carretera, similar a una autovía, tendrá una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, y unirá la carretera de Sevilla con la A-5 a la altura de Caya. Se va a construir en cuatro tramos: el primero de la carretera de Sevilla a la de Valverde, el segundo de Valverde a Olivenza, el tercero de este punto hasta el ferial (con un puente) y el cuarto desde Caya hasta la autovía A-5.

En verano comenzó la obra por el tramo más caro y más complicado, el tercero (cuatro kilómetros desde la carretera de Olivenza al ferial de Caya con un puente de 420 metros sobre el Guadiana). Sin embargo, a simple vista, los avances han sido escasos. Las críticas no se han echo esperar y los responsables de esta infraestructura salen al paso para explicar que las primeras fases de una obra tan grande son poco vistosas.

Así lo detalla el jefe de servicio de Infraestructuras Viarias de la Junta de Extremadura, Manuel Cancho. «Se trata de una obra muy compleja que lleva muchos trabajos previos», indica Cancho, que matiza que eso no supone que se vayan a producir retrasos. Se mantiene principios de 2021 como fecha de finalización de la obra. Lo que podría complicar este plazo son las lluvias intensas, ya que gran parte de los trabajos son en el cauce del Guadiana.

El responsable de Infraestructuras Viarias añade que, además, han procurado causar el menor impacto posible en los campos de cultivo de la zona. Por ejemplo, han construido un sifón (tubería que impulsa agua de un punto a otro) para sustituir el canal de riego que va por la carretera Rincón de Caya. Sin embargo, no se hará el cambio hasta noviembre para no interrumpir la época de riego. También están desviando redes de abastecimiento de aguas, de electricidad y de teléfono que están en el trayecto de la carretera. En algunos casos se han encontrado con problemas importantes como una tubería que tiene encima toneladas de ripios que tendrán que eliminar. Respecto a estas tareas previas, por ejemplo, pueden verse operarios cerca de la conocida venta Jaraque metiendo tramos de tubería.

Trabajos para desviar una tubería cerca de Caya. :: / PAKOPÍ

Otro de los trabajos previos, según destaca José Luis López Izquierdo, jefe de obra, es la creación de un camino alternativo para desviar el tráfico de la carretera Rincón de Caya. Esta vía estará en parte interrumpida por la obra porque se va a crear un paso elevado para que vaya por encima de la Ronda Sur. Las otras carreteras que se cruzan (Maloscaminos en la margen izquierda y la carretera del azud en la derecha) irán por debajo de la estructura del puente.

Otra tarea ha sido la tala de arbolado, frutales y eucaliptos, y el desbroce general de vegetación. A continuación han comenzado los estudios geotécnicos, que siguen en marcha. López Izquierdo explica que estas labores no se pueden realizar antes porque, durante la fase de estudio, las fincas aún eran privadas y tampoco podían evaluar bien la zona con la vegetación. Por el momento las primeras conclusiones no son positivas. «Es una tierra muy buena para el cultivo, pero no para construir», se lamenta el jefe de obra, que indica además que la presencia de graveras en la zona también hace que haya huecos excavados en varios puntos a los que deben darles una solución.

La fase más vistosa de la obra será en verano de 2020 con la colocación de los pilares del puente. La estructura incluye vigas de 32 metros de largo y 4 de ancho. Para llevarlas hasta el puente tendrán que crear caminos especiales en la zona y cortar el tráfico en distintos puntos. Incluso tendrán que retirar cartelería para que no impacte con ella.

Por último, aunque todo parece la misma obra, en realidad, el tramo 3 se está ejecutando en dos lotes. Una empresa, la UTE formada por Rover Alcisa, Placonsa y Transportes y Excavaciones Mivic se ocupa del segmento con puente (lote 1 por 15,2 millones de euros) mientras que la UTE compuesta por Dragados, Olleta Torres y Fervián Vías y Áridos lleva la ronda del río al ferial (lote 2 por 12,6 millones).