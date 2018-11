«Trato de cantar como un cantaor, pero con las manos sobre el piano» El pianista Andres Barrios tocando en un concierto. :: HOy Andrés Barrios | Pianista y alumno del Conservatorio Superior A los 21 años tiene disco, gira y un premio en el Cante de La Unión con un recital que trae hoy al teatro López de Ayala ANTONIO GILGADO Badajoz Lunes, 26 noviembre 2018, 08:01

Los conservatorios de la ciudad abren la temporada de conciertos en honor a Santa Cecilia con diez recitales. Reservan hueco por primera vez al flamenco. La novedad viene por Andrés Barrios, un estudiante de cuarto de piano en el Bonifacio Gil que nada en tres aguas. De formación clásica, se emociona con el flamenco pero no puede quitarse el jazz de la cabeza. De niño, sacaba de oídas las canciones en un piano de juguete. A los 15 componía, a los 19 sacó su primer disco y con 21 tiene la agenda cargada. En agosto encontró el trampolín al coronarse como mejor instrumentista flamenco en el cante de las minas de La Unión, en Murcia. Hoy aterriza con ese mismo repertorio en el López de Ayala a las ocho y media de la tarde. Le acompañan Daniel Arjona (bajo eléctrico ), Manuel Reina (batería) y los cantaores Pedro Cintas y Celia Romero.

-¿Qué fue primero, el jazz o el flamenco?

-Resulta muy difícil responder a esa pregunta. Son músicas de mucha profundidad. Las dos han nacido en barrios pobres, de los suburbios de las ciudades. El flamenco quizás me llegue un poco más.

-¿De dónde le viene esa influencia?

-Soy de Utrera, un sitio muy flamenco. Me viene por amigos del pueblo. A partir de los quince años empecé a extrapolar ese ambiente al piano. No es muy usual. Ya lo han hecho otros, pero en mi caso vengo del clásico y me gusta el jazz. Bebo de muchos sitios para tener un estilo propio. De momento no me han tirado tomates.

-Y llega usted a La Unión en agosto con un disco bajo el brazo.

-Mi disco entra tanto en festivales de jazz como de flamenco. A Las Minas me apunté porque quería tocar en un sitio emblemático. A las semifinales llegamos cuatro y después ya quedamos dos. Tocas como solista, pero cada uno puede llevar su grupo de acompañantes. Yo fui con un batería, un bajista, un violinista y un cantaor.

-Imagino que le ha abierto muchas puertas.

-Seguimos de gira con este recital. Hemos estado en Mirajazz, el festival de jazz de Miranda de Ebro, pero con este disco he ido también al Teatro de la Maestranza de Sevilla. Lo de La Unión fue el espaldarazo. Ahora estamos trabajando con la marca Kawai de pianos como patrocinador. También hemos pasado por Murcia, Córdoba y ahora en Badajoz. Hacemos una fusión de estilos. No es lo típico de guitarra, cantaor y palmas. Llevamos piano, batería y bajo eléctrico.

-Y dos cantaores.

-Pedro Cintas colaboró conmigo cuando grabé el disco en directo en un teatro de Sevilla. Desde entonces no hemos perdido el contacto. El concierto de hoy era una buena oportunidad para volvernos a encontrar.

-¿Cómo se mezcla el jazz y el flamenco desde el piano?

-Del flamenco cojo los modos y a la hora de improvisar utilizo recursos jazzísticos. La esencia es flamenca. Trato de cantar como un cantaor, pero con las manos sobre el piano.

-En La Unión muchos destacaron la destreza musical para su edad.

-Ocurre con frecuencia. Creo, simplemente que se debe al trabajo. Vivo, literalmente, para esto. Echo muchas, muchas horas, por eso toco con la seguridad de un pianista mayor.

-Usted vino a Badajoz por Ángel Sanzo, el profesor de piano del Bonifacio Gil.

-Le conocí en un curso. Me impresionó su manera de dar clases y de interpretar. Ángel tiene mucho prestigio como pedagogo. Agradezco todo lo que nos enseña. Nos da mucha libertad para que cada uno investigue su género. Un lujo como alumno trabajar con él.

-¿Qué sensación le gustaría dejar en el recital de esta noche?

-Hacemos música bailable, huimos de las piezas monótonas . No me considero pianista flamenco como tal porque eso me cierra la visión de la música. Tampoco me defino como un pianista de jazz. Me veo más como un pianista inquieto, que ha bebido de muchas influencias.

-Le incomoda el debate entre puristas y mestizaje en el flamenco.

-La música que yo llevo le gusta mucho a los flamencos porque mantiene el ritmo y la esencia. Asumo que es algo distinto, pero sin desprestigiarlo. Siempre habrá algún purista de cantaor y guitarra que le guste aunque no lo considere flamenco, pero habrá otros que lo aplaudirán.