Transportes invertirá 22,9 millones en conservar 168 kilómetros de carreteras de la provincia de Badajoz El contrato abarca la rehabilitación superficial de seis kilómetros de firme en la autovía A66, entre Almendralejo y Villafranca de los Barros

R. H. Martes, 18 de noviembre 2025, 17:24

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para conservar carreteras del Estado en la provincia de Badajoz, con un valor estimado de 22,9 millones de euros (IVA no incluido). Los trabajos autorizados por el Ejecutivo central abarcan el mantenimiento y conservación de 168,497 kilómetros de viales pacenses. Entre las tareas de conservación se incluyen actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de las instalaciones.

El contrato abarca la rehabilitación superficial del firme a lo largo de seis kilómetros de la autovía A-66, en el tramo comprendido entre Almendralejo y Villafranca de los Barros (del km 659,567 al 665,400).

La duración de este contrato es de tres años, con la posibilidad de una prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

En cuanto a las labores de conservación, los trabajos incluyen actuaciones a lo largo de 82 kilómetros de la autovía la A-66. En concreto, entre el límite provincial con Cáceres (km 598) y el acceso norte a Mérida (km 617); y entre el acceso sur de Mérida (km 625) y Zafra (km 687). Además de unos 15 km de vías de servicio.

N-630

Por otro lado, en la a N-630, la intervención se dividirá entre el límite provincial con Cáceres (km 598) y el acceso norte a Mérida (km 618); entre el acceso sur a la capital extremeña (km 625) y el acceso norte a Almendralejo (km 647), y entre el acceso sur a la capital de Tierra de Barros (km 652) y Zafra (km 684).

El Ministerio destaca que dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación incluyen la mitigación y compensación de la huella de carbono. Esto implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Otros 200 kilómetros de carreteras

El pasado 4 de noviembre, el Consejo de Gobierno autorizó al ministerio que dirige Óscar Puente licitar por 29,6 millones de euros otro contrato para conservar 200 kilómetros de carreteras en la provincia de Badajoz.

Uno de esos trabajos se centrará en la A-5. La autovía del Suroeste seguirá mejorando su calzada a lo largo de los 106 km que recorren toda la provincia desde la capital pacense hasta llegar a Miajadas.