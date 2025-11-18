HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reparación de firme en la calzada de la Autovía de la Plata. HOY

Transportes invertirá 22,9 millones en conservar 168 kilómetros de carreteras de la provincia de Badajoz

El contrato abarca la rehabilitación superficial de seis kilómetros de firme en la autovía  A66, entre Almendralejo y Villafranca de los Barros

R. H.

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:24

Comenta

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para conservar carreteras del Estado en la provincia de Badajoz, con un valor estimado de 22,9 millones de euros (IVA no incluido). Los trabajos autorizados por el Ejecutivo central abarcan el mantenimiento y conservación de 168,497 kilómetros de viales pacenses. Entre las tareas de conservación se incluyen actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de las instalaciones.

El contrato abarca la rehabilitación superficial del firme a lo largo de seis kilómetros de la autovía  A-66, en el tramo comprendido entre Almendralejo y Villafranca de los Barros (del km 659,567 al 665,400).

La duración de este contrato es de tres años, con la posibilidad de una prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. 

En cuanto a las labores de conservación, los trabajos incluyen actuaciones a lo largo de 82 kilómetros de la autovía la A-66. En concreto, entre el límite provincial con Cáceres (km 598) y el acceso norte a Mérida (km 617); y  entre el acceso sur de Mérida (km 625) y Zafra (km 687). Además de unos 15 km de vías de servicio.

N-630

Por otro lado, en la a N-630, la intervención se dividirá entre el límite provincial con Cáceres (km 598) y el acceso norte a Mérida (km 618); entre el acceso sur a la capital extremeña (km 625) y el acceso norte a Almendralejo (km 647), y entre el acceso sur a la capital de Tierra de Barros (km 652) y Zafra (km 684).

El Ministerio destaca que dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación incluyen la mitigación y compensación de la huella de carbono. Esto implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera. 

Otros 200 kilómetros de carreteras

El pasado 4 de noviembre, el Consejo de Gobierno autorizó al ministerio que dirige Óscar Puente licitar por 29,6 millones de euros otro contrato para conservar 200 kilómetros de carreteras en la provincia de Badajoz.

Uno de esos trabajos se centrará en la A-5. La autovía del Suroeste seguirá mejorando su calzada a lo largo de los 106 km que recorren toda la provincia desde la capital pacense hasta llegar a Miajadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»
  3. 3

    La Junta propone cerrar la oferta pública de empleo de este año con más de 3.000 plazas
  4. 4 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  5. 5

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  6. 6 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  7. 7 La Policía interviene en una nueva pelea en la zona de la Conce de Cáceres
  8. 8

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  9. 9 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  10. 10 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Transportes invertirá 22,9 millones en conservar 168 kilómetros de carreteras de la provincia de Badajoz

Transportes invertirá 22,9 millones en conservar 168 kilómetros de carreteras de la provincia de Badajoz