El arquitecto técnico Víctor Orts junto a José Marroyo, propietario de un local convertido en vivienda en la plaza de los Alféreces de Badajoz. J. V. Arnelas

Víctor Orts

Arquitecto técnico en Badajoz
«Las principales limitaciones para convertir un local en vivienda son cumplir con la habitabilidad»

Este arquitecto técnico en Badajoz apunta al «excesivo retraso en las licencias de obra» entre los principales escollos que se topan estos proyectos para adaptar viviendas

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:46

Comenta

El arquitecto técnico Víctor Orts acaba de dirigir la reconversión de un local comercial en vivienda en la plaza de los Alféreces de Badajoz. Este ... profesional explica los trámites y adaptaciones que se deben realizar en la capital pacense para convertir un local en vivienda, como ha hecho con la propiedad de José Marroyo. Antes de iniciar cualquier trámite, hay que «obtener la autorización de la comunidad de propietarios» del inmueble. En este caso, precisa la administradora de fincas Beatriz Rodríguez que el permiso previo de los vecinos solo es obligatorio si así lo establecen los estatutos de dicha comunidad, y, por regla general, «no suele estar contemplado». Esto es así «siempre y cuando no se modifiquen los coeficientes de participación ni se altere considerablemente la estructura del edificio».

