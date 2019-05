Trajinando emociones

Llegó mayo, y nos bajamos del acontecer diario para trajinar emociones y quedarnos boquiabiertos.

El viernes día 3 presentamos en la Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada el libro de Juan Monzú 'La voz abierta' ante un público culto y entregado, deseoso de conocer el nuevo trabajo de su afamado cronista oficial. Un libro de poemas, reflexivos unos y confesionales otros. Poesía de bella factura, exquisita, para lectores exigentes.

En esta primavera de sílabas y sonajeros se inauguró la Feria del Libro, entre casetas repletas, prosa contenida y el griterío de los niños -más de 6.000- de los distintos colegios de Badajoz. Las metáforas justas, y la felicidad por encima de las carencias. Los libreros son de bondadoso carácter (casi todos) y de atención entusiasta y saludable. Y es que estamos en la mejor feria del libro de Extremadura y una de las mejores de España. Sin exagerar.

En mayo, el paseo de San Francisco limita al norte con endecasílabos y besos. Han pasado por él escritores de la tierra, nuestros, y de otros lugares, alguno de renombre. Mencionarlos a todos seria ímprobo, y olvidar alguno, imperdonable.

Limita al sur con palabras en el exilio; al este con recuerdos y abrazos nuevos, y al oeste con la infancia repetida y crepúsculos irrepetibles. Y con sabor a fado.

Sería largo recordar los diez días de feria, las actividades programadas, las presentaciones de libros. Me quedo con la entrega de premios de los concursos de los más pequeños. Observar sus caras, sus nervios, sus risas, sus miradas..., no tiene precio. Y con el concurso escolar, 'Está en los libros'. Los alumnos de 1º y 2 de ESO de 16 institutos de la ciudad y de la provincia se olvidaron por un tiempo de los wasaps, FB, Twiter, email, etc. para leer un libro, 'El reino de If' de Ana Alonso, y prepararse para responder preguntas de gramática, ortografía, literatura, y del propio libro.

Y me quedo con 'El Vuelo de la palabra'. Un clásico ya en la feria, con la presentación de un libro de poesía y otro de cuento. En mayo se nos fue a soñar esperanzas y risas, el ilustrador Luis Costillo. Y una madrugada nos sorprendió la marcha, en Cáceres, de la poeta Rosa Perona, tan temprano.

Seguiremos trajinando emociones.

-¡Llena otra vez, Josué, que nos vamos!