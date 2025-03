El tráfico que generará Amazon obliga a invertir más en la plataforma logística

A la espera de los puestos de trabajo del centro logístico

Amazon no se ha pronunciado sobre su centro en Badajoz, aunque en agosto colgaron distintos rótulos con su nombre en las esquinas superiores de su fachada y las obras se pueden ver muy avanzadas. A pesar de ello, no están terminadas y allí siguen trabajando. Tampoco se sabe nada de su campaña de empleo , con la que espera generar entre 500 y 2000 puestos de trabajo en picos de actividad como el Black Friday. Sin embargo, no se sabe nada de las contrataciones. Desde la compañía indican que lo habitual es publicar las ofertas de empleo tres meses antes de la apertura. De momento, ni en su web ni en los portales de empleo más populares aparece ninguna referencia al centro de comercio electrónico en Badajoz.