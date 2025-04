Así será el tráfico en Badajoz durante y después de la obra en Juan Carlos I

Ha comenzado la obra que cambiará el aspecto y la forma de circular por el centro de la ciudad. Ha arrancado la reforma de ... la avenida Juan Carlos I y la calle Prim. Los trabajos se han iniciado en esta segunda vía donde ya se han eliminado los aparcamientos.

La obra se alargará en la calle Prim durante dos meses y luego pasará a Juan Carlos I, según detalla el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña. Eso supone que en mayo se eliminará el medio centenar de plazas de estacionamiento que hay en la calle mayor para poder ampliar sus aceras. Los responsables municipales esperan abrir para esa fecha un parking en superficie en la calle Prim que lo compense.

El principal cambio será que ya no se podrá aparcar el Juan Carlos I, pero no el único. La forma de circular por esta céntrica arteria también cambiará porque solo quedarán un carril por cada sentido de la marcha. Los coches pierden mucho espacio en favor de los peatones que contarán con una aceras de 10 metros de ancho.

No habrá cortes de tráfico durante las obras porque los carriles de los coches se mantendrán abiertos hasta que sean asfaltados

En cuanto a la obra, se alargará ocho meses, pero Urueña espera que no suponga cortes de tráfico. Para ello los trabajos se centrarán en las aceras, dejando siempre los dos carriles centrales para que los coches pasen. Cuando todo esté terminado, el Consistorio asfaltará los carriles, pero al nivel de las aceras para que no haya bordillos. Es decir, será plataforma única pero la zona de la calzada será de asfalto a diferencia de otras obras donde está empedrado.

La obra de remodelación de estas céntricas calles cuenta 847.000 euros de presupuesto. Está adjudicada desde el año pasado, pero no ha comenzado porque no podía coincidir con los trabajos de Puerta Palmas. En la plaza de los Reyes Católicos también se han ampliado las aceras y se ha instalado plataforma única. Ambas obras no podían llevare a cabo a la vez debido al tráfico, ya que sería imposible circular por el centro.

Cómo será la avenida

Si se cumple el plazo de ejecución, Juan Carlos I lucirá su nueva imagen a principios de 2024. Será una transformación completa. Las aceras serán más grandes, de hasta 10 metros de ancho. Los peatones no solo podrán caminar bajo los soportales, sino también por fuera porque se eliminarán los aparcamientos y será una zona peatonal. En este nuevo acera habrá árboles para dar sombra. En el caso de la calle Prim, donde no hay soportales, las aceras doblarán su tamaño actual también gracias a la desaparición de estacionamientos.

El suelo enlazará con el nuevo que se ha colocado en el entorno de la Puerta de Palmas y será de plataforma única, es decir, no habrá bordillo y será continuo, salvo la zona de circulación de los coches que será de asfalto. La mayor parte de esta plataforma será para los peatones, ya que solo quedarán dos carriles, uno en cada sentido.

La transformación de Juan Carlos I responde a una apuesta del Ayuntamiento de Badajoz por instalar plataforma única en todo el centro de la ciudad. Además de la recién terminada en la Puerta de Palmas y la de la calle mayor, ha comenzado por Muñoz Torrero la colocación de este firme sin bordillos en otra docena de calles del Casco Antiguo. Cuando todas estas obras finalicen, en 2024, el 60% de las calles del centro serán de este tipo. La plataforma única es más estética y accesible para personas con movilidad reducida, pero no es peatonal, siguen pasando coches. Eso sí, los peatones tienen prioridad.