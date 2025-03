El tráfico de la avenida de Elvas de Badajoz no se normalizará hasta finales de año

Hasta final de año habrá operarios en la avenida de Elvas, donde el Ayuntamiento construye una nueva rotonda para adaptar la organización del tráfico a ... la barriada que se construye frente al campus.

Ese es el plan previsto inicialmente y por el que apuesta el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, que estos días de agosto sustituye al alcalde. Urueña explica que ha habido algunos retrasos, precisamente por no cortar el tráfico y mantener la circulación de vehículos en las dos direcciones. Aunque sí está reducido a un carril en cada sentido, algo que cambiará cuando entre en funcionamiento la nueva glorieta.

Han surgido algunas complicaciones en las últimas semanas, como la instalación de una tubería de fundición para el abastecimiento de agua, o durante la dotación de los servicios afectados y la colocación de los bordillos. En feria tuvieron que reabrir los cuatro carriles para evitar los atascos en dirección al recinto de Caya.

La ejecución se encuentra en la segunda fase, por lo que aún quedan dos más. En la siguiente, la tercera, extenderán las capas de rodadura a todos los viales y pintarán la señalización horizontal. También trasladarán las señales verticales. En esa etapa establecerán un paso alternativo de vehículos.

Las obras afectan también a la Universidad, que se ve obligada a desplazar el acceso más próximo al Edificio Metálico. En estas semanas han construido una rotonda dentro del campus para organizar mejor el tráfico y su conexión con la avenida de Elvas.

El motivo del cambio

Con esta obra el Ayuntamiento anula una rotonda y crea la nueva a 70 metros porque en su día se levantó en un lugar equivocado. Demarcación de Carreteras edificó este enlace de tráfico en 2003 siguiendo el plan general de 1977, que era el vigente entonces. El Consistorio estaba en trámites de aprobar el actual y asegura que lo comunicó a Carreteras, pero estos no lo tomaron en cuenta. Cuando los promotores comenzaron la tramitación para desarrollar el suelo sin construir vieron que la rotonda actual no coincidía con las conexiones y calles previstas en los planos. El Ayuntamiento intentó llegar a un acuerdo proponiendo una rotonda similar a la del ocho, la que existe en la salida hacia Madrid. Pero no hubo acuerdo y ahora demuelen la antigua y construyen la nueva.