Los trabajadores municipales de Badajoz detienen las protestas ante el cambio de postura del PP

«Las protestas se han desactivado». Con esa frase anuncia el portavoz de los trabajadores municipales, César Rodríguez-Arbeizagoitia, el cese de las concentraciones que ... funcionarios y empleados laborales han protagonizado las últimas semanas para reclamar una subida salarial como la de la Policía Local.

Se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento y de la Concejalía de Recursos Humanos, en la plaza de la Soledad, en varias ocasiones. El viernes pasado fue la última. Pero, de momento, no hay nuevas citas.

Este parón se debe a que «tanto PP como PSOE van a votar en contra del acuerdo firmado con la Policía y eso hace que no tenga salida. Es absurdo llevarlo a pleno porque los dos partidos mayoritarios van a votar en contra», señala Rodríguez-Arbeizagoitia.

Los trabajadores han insistido durante las concentraciones que no estaban en contra de la subida a los agentes, sino que reclamaban un trato igualitario. Pedían una «equiparación» de los más de 1.100 funcionarios que no son agentes a los 225 policías, que iban a percibir 6.314 euros en 2024 con una implantación progresiva a partir de este año más un aumento del plus de peligrosidad para los mandos.

Trasladar ese incremento al resto de empleados públicos daba un resultado de ocho millones de euros. Esta cifra, más los dos millones de euros anuales a los agentes, harían crecer el presupuesto de nóminas municipales en más de un 20%.

«Sabíamos que era irreal que el Ayuntamiento pudiera asumir esa cifra», explica Rodríguez-Arbeizagoitia, que es coordinador de los jefes de servicio del Ayuntamiento. La segunda opción que defendían los trabajadores era «parar la subida a los agentes y negociar otra que incluyera a todos los empleados del Ayuntamiento».

Esta es la postura que defiende ahora el PP. Aunque fue este partido el que firmó la subida salarial con los agentes junto al alcalde, Ignacio Gragera, y el sindicato policial Aspolobba el 14 de junio. De hecho, la retirada de este apoyo ha motivado una crisis de gobierno que se mantiene abierta a nivel político.

Pero esa misma decisión ha frenado las reclamaciones de los trabajadores municipales. Estos estudian ahora «todas las posibilidades, teniendo en cuenta de que salga adelante lo más justo y razonable para el Ayuntamiento. Estamos mirando todos los puestos, queremos ver cuáles están con peores condiciones y que puedn subir. Estudiamos una posible mejora para todo el Ayuntamiento».

«Nosotros -insiste el portavoz de los trabajadores- no queríamos parar el aumento de la Policía por pararlo, sino que queríamos incluir a todos los empleados».

Para negociar esta subida, los trabajadores quieren contar con los sindicatos. En las últimas semanas habían renegado de ellos, pero ahora sí creen que esta nueva negociación debe realizarse en los órganos oficiales a través de los representantes de los trabajadores. «Queremos ir de la mano», explica.

De todas formas, sí tienen claro que la propuesta debe ser real y acorde a la disponibilidad municipal.

Rodríguez-Arbaizagoitia considera que «lo más justo» es pedir el tercer y cuarto nivel de la carrera profesional. «Esto repercutiría en todos los trabajadores del Ayuntamiento».

Estos pluses compensan la antigüedad y se pueden ligar también a objetivos. Es una manera de beneficiar a todo el Ayuntamiento en función de sus resultados. Con el exalcalde, Francisco Fragoso, el Ayuntamiento se convirtió en la primera gran administración extremeña en pagar el primer y segundo nivel de la carrera profesional antes de la pandemia.

Los sindicatos CSIF y UGT, que habían mostrado su rechazo al aumento salarial solo para la Policía, habían convocado cada una por su lado una concentración a las 12 horas para este martes en el Ayuntamiento. Las dos fueron desconvocadas tras el cambio de parecer del PP.