'Tal vez mañana', así se llama el segundo álbum de estudio que ha sacado a la calle Íñigo Merino (Badajoz, 1995). El cantautor comienza ... una gira que le llevará por las principales ciudades españolas. Hace un año dejó su trabajo en un despacho de abogados en Madrid para dedicarse de lleno a lo que más le apasiona, la música. Desde entonces, no ha parado: conciertos, colaboraciones y tiempo para componer. Su sueño es que su trabajo llegue al mayor número de personas, sacar discos y tocar sobre el escenario del Teatro Romano de Mérida.

–¿De dónde le viene esa pasión por la música?

–No puedo decir que tenga algo específico que haya determinado que me guste la música. No vengo de una familia de músicos, aunque sí se ha escuchado mucha música en casa. De pequeño mis ídolos eran cantantes, cuando los de mis amigos eran futbolistas. Sí es cierto que siempre he tenido facilidad para tocar instrumentos, puede que me venga por ahí.

GIRA «Tengo arraigo por la gente de mi ciudad, es donde crecí y donde aprendí. Claro que cantaré aquí»

–¿Quiénes eran esos ídolos?

–Mis ídolos de la infancia eran Lennon, McCartney, McFly... musicazos que sigo escuchando hoy.

–¿En qué momento comienza a tomarse la música en serio?

–Me lo tomo como profesión cuando dejo el despacho en febrero de 2022. Cuando dejo de ejercer como abogado mi cabeza ya siente que lo que le viene ahora es la música. Me ha venido muy bien mi carrera jurídica para los negocios con la discográficas. Yo pude negociar mis contratos por mi cuenta. Es lo único bueno que saqué de mi experiencia en el despacho, porque estaba allí y solo pensaba en la música.

–¿Cómo fueron sus comienzos musicales?

–Es complicado abrirse un hueco en todos lados. Sí es cierto que en Madrid hay más oportunidades porque toda la industria está allí. Por tanto habrá más competencia, pero también habrá más oportunidades. Somos muchos músicos, hay mucho ocio y allí están los mejores estudios de grabación. Además no considero que alguien que haga música de mi mismo estilo sea mi competidor, lamentablemente muchos piensan así. En lugar de pensar que si un compañero lo hace bien está abriendo mercado.

–Habla de músicos del mismo estilo, es cantautor y cada vez más artistas componen...

–El hecho de que existan más canciones de autor es culpa de las discográficas. Todo ha cambiado, ya no buscan perfiles de voces maravillosas o gente guapa que quede bien en el escenario. Ahora buscan talento de alguien que escriba sus propias canciones y que se coja el ordenador y sea capaz de crear música.

–¿Y en qué se inspira para escribir?

–En el nuevo disco he intentado huir de los temas típicos, el amor y desamor es lo más recurrente. Es más fácil escribir sobre el desamor que sobre lo difícil que es encontrar un trabajo decente. Por eso busqué otras vías para expresar esas cosas y hablo de trayectoria vital, de mirarte al espejo y no reconocerte...

–'Tal vez mañana' es su segundo álbum de estudio. ¿Sigue siendo importante para los artistas sacar disco físico?

–La gente normal ya no compra discos, tienes la música en plataformas digitales a golpe de clic que te permite escuchar un tema de Bad Bunny o Sinatra y eso es fantástico. Pero yo soy un romántico y me gusta escuchar discos, también los compro. La forma de sacar un disco no es como antes, ahora primero sacas un tema a la plataforma, cuando la gente se cansa de ese tema sacas otro y cuando tienes ocho temas te haces un disco.

–¿Qué proyectos tiene con este nuevo trabajo, habrá gira?

–Sí, tenemos cerradas fechas, empezamos el 15 de abril en Madrid y haremos Castellón, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Bilbao y Tenerife de momento. Es una gira de salas pequeñitas pero muy ilusionante.

–Muchos de los cantantes que hoy llenan estadios empezaron en salas pequeñas...

–Sí, y siempre hablan de la añoranza que tienen de una sala de cien personas en la que hace mucho calor y le ves la cara al que está en primera fila. Pero en verdad todos buscamos ir un paso más allá y llenar estadios.

–¿Y Badajoz?

–Claro que tocaremos aquí. De hecho queremos que el cierre de gira sea en Badajoz, es mi ciudad. No creo que las ciudades o las autonomías sean un territorio marcado en un mapa y si atraviesas ese límite ya no estás ahí. Tampoco creo que el arraigo sea político, yo tengo arraigo por la gente de mi ciudad, es donde crecí y aprendí. Claro que voy a cantar en Badajoz. También tengo intenciones de escribir una letra sobre mi tierra, pero es algo que quiero hacer lo mejor posible y para ello hay que dedicarle tiempo y hacer las cosas despacio.

–¿Conoce el secreto del éxito?

–No lo conozco porque no siento que esté viviendo un éxito. En un año que llevo dedicado a la música he sacado dos discos y espero poder sacar muchos más y hacer muchas más giras.