Una tostada rosa contra el cáncer

Mayonesa rosa, pétalos y papel de oro rosado. Son algunos de los ingredientes que se encuentran estos días los clientes de Natalia García y Manuel Lorenzo. Los propietarios del bar Maná han creado una tostada de desayuno para luchar contra el cáncer de mamá.

Su idea tiene doble premio porque su tostada, Don Mauro, ha sido una de las premiadas en la edición 2025 del concurso 'Badajoz, capital del desayuno'. En concreto ha recibido el máximo galardón del jurado de la prensa. Pero este verano, durante el certamen, los que probaron este desayuno se encontraron la decoración en oro. En octubre esta pareja ha decidido transformar su propuesta en tonos rosa y el 50% de lo que recauden este mes irá destinado a la lucha contra el cáncer.

En el escaparate del bar, en la calle Hermano Daniel Goyoaga, los promotores de la idea han colocado un cártel para contar la transformación de Don Mauro. «Yo nací en el concurso de desayunos con la ilusión de conquistar paladares. Pero hoy he decidido vestirme de un color distinto, el más valiente, el rosa. Porque quiero ser algo más que un desayuno, quiero convertirme en un símbolo de apoyo a todas las personas que luchan contra el cáncer de mama. Soy una tostada, sí, pero también un recordatorio de juntos, bocado a bocado, podemos dar esperanza», dice parte del cartel de Maná.

Natalia y Manuel están encantados con la acogida de su idea. «Desde que lo hemos puesto nos la piden mucho, gente por probar la tostada después de que nos diesen un premio en el concurso, pero lo mejor es que vienen muchos para contribuir, por colaborar».

«La teníamos en mente, teníamos en mente que queríamos hacer algo para el mes de octubre y dijimos: «¿Y por qué no una tostada? Hay tanta visibilidad con el concurso que pensamos, vamos a darle una vuelta, la vamos a vestir de rosa y vamos a continuar con ella y así fue».

Los fondos que sumen este mes irán destinados a varias asociaciones que colaboran con mujeres que sufren cáncer de mama.

Más allá del gesto solidario, Don Mauro ya ha dado muchas alegrías a esta pareja que se mudó de Plasencia a Badajoz hace más de una década.

Abrieron su local hace un año en la capital pacense y decidieron presentarse al certamen de desayunos «aunque no pensábamos que tendríamos premio», confiesa Natalia García.

La creación de esta tostada galardonada comenzó con su denominación, la bautizaron con el nombre de su sobrino recién nacido y le añadieron el 'don' para que fuese elegante, como el oro que lleva la propuesta.

Ingredientes clave

En cuanto a la receta, García explica que se le ocurrió un día en la cocina, la preparó y se dio cuenta de que los ingredientes combinaban bien.

«La tostada lleva mayonesa de queso, una crema suave. El bacon crunch, finas láminas de pera para refrescar. Y adornado con pétalos y papel de oro comestible», explica Natalia.

Esta placentina llegó a Badajoz hace 13 años donde ha trabajado siempre en hostelería. Su pareja estaba empleado en una tienda de videojuegos muy conocida, pero cerró y decidieron lanzarse y abrir su propio negocio, este bar.

En Maná combinan dos cosas. «Los desayunos que son tan típicos de Badajoz y el aperitivo que es muy de Plasencia», dice la cocinera. «Hemos juntado lo mejor de cada casa», añade.

Abren de ocho de la mañana a seis de la tarde y Don Mauro, como novedad, se puede pedir tanto en el desayuno como a mediodía «o incluso de merienda si quieren». En sus aperitivos, además, incluyen platos típicos de Plasencia como morros adobados o palometa (ensaladilla rusa servida en una corteza).

Su primer año, explican, ha sido muy bueno y están ilusionados con su cliente y su barrio. «Hemos tenido mucha aceptación, la gente, el barrio y luego el concurso nos ha dado mucha visibilidad», dice Natalia García.

No esperaban, sin embargo, ser premiados en la primera edición en la que han participado. Han logrado el primer galardón del jurado de la prensa. El premio del jurado técnico fue para Emeté y el popular para El Casino.

Para esta pareja el certamen ha supuesto un empujón y ya piensan en las próximas ediciones para seguir sorprendiendo con sus desayunos. Manuel confiesa que Natalia ya está «dándole vueltas» a la tostada que presentará al concurso de 2026.

