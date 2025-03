La torre de ascensores de Badajoz cumple 12 años sin haberse usado nunca

Hace doce años que Badajoz tiene una torre para probar ascensores. En este tiempo no se ha probado ni un solo ascensor en este enorme ... edificio que destaca dentro del campus universitarios. La Universidad de Extremadura (UEx) no ha podido desatascar un proyecto que sigue sin uso y sin fecha para comenzar a funcionar.

La UEx construyó la torre de ascensores en 2012 gracias a una subvención europea. El importe no era suficiente para terminar todo el proyecto, por lo que tuvieron que esperar a las siguientes convocatorias. Sin embargo el edificio nunca se ha terminado y aún le faltan elementos, como la equipación interior.

Desde la universidad responden que no hay novedades recientes sobre esta torre, pero que mantienen su intención de ponerla en marcha. Aseguran que se está trabajando para darle uso tanto para investigación dentro de esta institución, pero también para las empresas de ascensores que puedan estar interesadas. Sin embargo, no hay nada concreto ni adelantan una fecha para desatascar la situación.

La construcción de esta enorme torre de rectángulos verdes, azules y grises se completó en 2012. El proyecto es aún más antiguo. Fue en 2008 cuando la Universidad de Extremadura consiguió financiación para habilitar un Centro para la Investigación Básica y Aplicada de la Elevación. Este es el nombre técnico de esta torre que, de forma simplificada, sirve para probar ascensores, especialmente para comprobar su seguridad. Estaría destinado principalmente a proyectos innovadores.

Para levantar la estructura la UEx recibió hace doce años 526.900 euros. El primer problema fue que el edificio se inundaba cuando llovía, por lo que tuvieron que hacer una reforma y construir un muro exterior.

La primera inversión no fue suficiente para terminar todo el proyecto, pero la UEx solo podía pedir fondos europeos para esta iniciativa cada dos años, por lo que tuvieron que esperar. En 2023 presentaron un nuevo proyecto a los fondos Feder y lograron 610.800 euros que, en principio, debían poner en marcha la torre. Tampoco fue así.

Problemas

En esa segunda inversión parte de los fondos no se ejercitaron y no se pudo comprar el equipamiento necesario para que entrase en funcionamiento. Desde entonces no se han hecho nuevas obras en este edificio. Es decir, lleva al menos 10 años sin novedades.

El siguiente problema se presentó poco después y fue un nuevo escollo. La UEx presentó un nuevo proyecto a los Feder para terminar la obra, pero fueron rechazados. Siguieron persiguiendo el mismo objetivo y en diciembre de 2019 lograron una resolución afirmativa, un millón de euros de Europa para poder realizar las compras pendientes. La pandemia, sin embargo, paralizó las licitaciones.

En 2021, una vez pasado la peor etapa de la crisis sanitaria, la universidad anunció que retomaba el proyecto. A preguntas de HOY el departamento de Infraestructura Científica y Desarrollo Ternológico de la UEx aseguró que el proceso de compra de los equipos necesarios estaba en marcha y puso una fecha, marzo de 2022, para tener la torre en marcha.

Han pasado dos años más desde el plazo dado por la universidad extremeña y la torre continúa vacía. Además de la equipación, tiene otra obra pendiente. Está previsto que en el exterior de este centro de investigación se instalen placas fotovoltaicas. Éstas dotarían de energía al edificio e incluso, lo sobrante, podría aprovecharse en otras zonas del campus.

Qué debería hacer

El retraso en este proyecto ha demorado, a su vez, muchas iniciativas que pretendían llevarse a cabo en estas instalaciones. El objetivo fundamental es que sirva como edificio de pruebas para las empresas de ascensores, que podrían comprobar en el campus de Badajoz la efectividad y seguridad de sus nuevos modelos. La UEx firmaría convenios con los distintos negocios.

Además, de forma paralela, había varias investigaciones pendientes de usar esta infraestructura. Por ejemplo, se interesó un grupo que fabrica prótesis para personas con problemas de movilidad. Pretendía usar la torre para realizar pruebas de cómo responden estos materiales a la aceleración o a los frenazos.

Otro proyecto relacionado con esta torre también tiene que ver con la energía. Un grupo de investigadores solicitó usar el ascensor experimental para tratar de generar energía con su movimiento. Su objetivo es que los elevadores de los edificios sirvan como fuente de electricidad para el inmueble en el que dan servicio. Como el resto de ideas, tendrán que esperar.