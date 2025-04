El tiroteo del domingo en Badajoz ocurrió en una zona donde hubo disparos en diciembre

No hubo heridos. Al menos esa es la información que maneja la Policía Nacional. Pero sí se recogieron varios proyectiles en la calle Huerta de ... las Mellas, un lugar en el que ya se produjo un tiroteo con heridos el 31 de diciembre del pasado año.

El incidente ocurrido este domingo tuvo lugar a las 18.00 horas y causó un gran revuelo dada la proximidad a los paseos del río, una zona muy concurrida los domingos por la tarde.

Varias llamadas alertaron a las fuerzas de seguridad de lo que estaba sucediendo y rápidamente se desplazaron varias dotaciones policiales para hacerse cargo de la situación. Entre ellos, agentes especializados en la búsqueda de proyectiles y otro tipo de indicios que puedan conducir a los autores.

Desde el primero momento parecía claro que los disparos habían sido realizados contra la fachada de una vivienda y contra una furgoneta que es propiedad de la familia que reside en ese inmueble.

La Jefatura Superior de Policía no ha ofrecido hasta el momento detalles de lo sucedido por encontrarse el caso bajo investigación. Pero sí ha confirmado que en el lugar fue localizado un vehículo que había recibido algunos impactos de bala. En ese furgón no había restos de sangre, ni tampoco en la calle, por lo que se cree que no hubo heridos.

Otros testigos de esos hechos han explicado que cuando los agentes ya se encontraban en la zona se aproximó por segunda vez el vehículo desde el que se habían realizado los disparos, momento en el que se escuchó alguna detonación, tal vez al aire.

Por esta razón se puso en marcha una persecución en la que participaron los vehículos policiales que se encontraban en ese lugar, aunque no pudieron dar alcance.

Sí ha trascendido que poco después fue localizado un vehículo en la carretera de Campomayor. Y todo hace suponer que es el coche desde el que se realizaron los disparos, aunque este extremo no ha sido confirmado.

En diciembre, otro tiroteo

El tiroteo del domingo tuvo lugar en la misma calle en la que se realizaron disparos el último día del año 2023. En aquella ocasión el suceso se produjo a las 22.30 horas, también en la calle Huerta las Mellas, que es la que discurre en paralelo al paseo del río de la margen derecha del Guadiana.

Esa calle desemboca en las proximidades del Puente Real y recorre medio barrio de la cañada en dirección al Puente de la Universidad. Fue en ese vial donde el último día del pasado año se produjo un tiroteo en el que resultó herida una vecina, una chica de 17 años de edad que se encontraba en la zona.

También entonces la policía recibió varias llamadas que alertaban de la realización de varios disparos y al desplazarse a la calle Huerta las Mellas comprobó que una joven había resultado herida en el antebrazo derecho. Según dijo, de forma accidental.

Fue trasladada al Hospital Universitario, donde le extrajeron la bala. Según informaron fuentes del Servicio Extremeño de Salud (SES), la herida tenía buena evolución y su vida no corría peligro.

Por este tiroteo no se ha practicado ninguna detención hasta el momento y ahora se investiga si existe alguna relación entre ambos sucesos dado que la fachada de la casa y la furgoneta que resultaron alcanzadas por la bala pertenecen a la familia de la joven herida en diciembre.