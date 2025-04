«No hay que tirarse al río a por un perro. El Guadiana no es una piscina»

Miriam F. Rua Badajoz Lunes, 15 de noviembre 2021, 07:21 Comenta Compartir

A Daniel el apego por el Guadiana le viene de su abuelo, pero su decisión de hacerse socorrista es menos prosaica. De pequeño veía la famosa serie 'Los vigilantes de la playa' y fascinado con los rescates de Mitch Buchannon y los suyos, con 16 años aprendió a sacar a la gente del agua. Primero fue socorrista en piscinas como la de El Corzo y luego en las playas de Gerona. Con ese bagaje se hizo voluntario de Cruz Roja y junto a otros cuatro compañeros reactivó el equipo de rescate acuático de Badajoz. Hoy está al frente de un grupo de 30 voluntarios que están localizados 24 horas al día durante todo el año.

El día se le queda corto a este pacense de 29 años que por las mañanas estudia Enfermería en la Facultad de Medicina, trabaja como técnico de emergencias sanitarias en el helicóptero del 112 de la base de Don Benito, acude a Cruz Roja como voluntario una o dos veces por semana y, si le activan, en media hora tiene que estar con el neopreno puesto para meterse en el agua.

«Si en algún sitio tiene sentido tener un equipo de rescate es en Badajoz, que la atraviesa un río»

En Cruz Roja empezó trabajando con niños y cuando fue cumpliendo años accedió al equipo de Socorro y Emergencias. En 2015, con 25 años se propuso formar un equipo de rescate acuático en Badajoz, que había desaparecido por falta de voluntarios. «Si en algún sitio tiene sentido tener un equipo de rescate es en Badajoz, que la atraviesa un río».

Los comienzos, recuerda, fueron duros. Empezaron sin apenas material, con una embarcación heredada de otra asamblea de Cruz Roja y echándose al agua con camiseta y bañador, hasta que con el tiempo fueron consiguiendo presupuesto para reunir los medios de salvamento. Seis años después, Badajoz cuenta con uno de los siete equipos de rescate acuático que Cruz Roja tiene en Extremadura y que cubren toda la región.

Ampliar Daniel preparando la zodiac para meterla en el Guadiana. Pakopí

En el equipo pacense todos son voluntarios y la mayoría, personal sanitario al que se le forma específicamente para el rescate en río, en altura y la búsqueda de desaparecidos, además de para atender psicológicamente a quienes rescatan o a sus familiares.

Su trabajo ha ido en aumento conforme el río se ha incorporado a la vida cotidiana de la ciudad, de la mano fundamentalmente del parque del Guadiana, y por la presencia del camalote y el nenúfar. Daniel ha participado en la búsqueda de desaparecidos batiendo el río con picas o cámaras subacuáticas y ayudando a piragüistas enredados en el nenúfar, a pescadores en peligro por las corrientes o a ciudadanos que se tiran al agua para sacar a su perro porque intentar alcanzar a los patos.

«Aunque estamos preparados no nos confiamos, siempre tenemos un plan B, pero el ciudadano no»

Conoce los peligros del Guadiana y aunque señala a los azudes, las manchas de nenúfar y las pozas como las zonas de más riesgo, recuerda que «todo el río es peligroso porque el agua es un medio hostil. Nosotros, que estamos preparados, nunca nos confiamos, siempre tenemos un plan B porque llevamos mucho material, pero el ciudadano no lo tiene. Está pasando muy a menudo que la gente se tira al agua a por su mascota y eso puede quedar en una anécdota graciosa o puede ser muy complicado. No hay que hacerse el héroe, el Guadiana no es una piscina».

La visión idílica del río que tenía cuando era un niño le ha cambiado. «El río es una parte muy bonita, muy nuestra. Badajoz sin el río no sería nada, pero sí que es verdad que cuando ves lo que pasa, que la gente vive sus peores momentos o el último de su vida por el río, te cambia la perspectiva. Aún así no deja de ser una zona que personalmente disfruto mucho».