Las tiendas comienzan a racionar el hielo debido al desabastecimiento

Extremadura está en alerta naranja por altas temperaturas y adquirir hielo puede ser un problema. Algunos compradores ya se han encontrado la nevera de las ... tiendas sin suministro o con un cartel que indica que solo pueden comprar cinco bolsas de cubitos por persona. Esto se debe al racionamiento que están aplicando fabricantes y distribuidores ante el desabastecimiento de hielo.

El problema se da en toda España e incluso en Portugal. La fábrica Hielos Norte, en Badajoz, ha recibido llamadas de Coimbra y Sesimbra para comprarles porque tampoco hay en esa zona. Este negocio pacense sigue trabajando, aunque con dificultades. «Hoy tenía que llegar, ya no uno, sino medio camión de hielo y nos ha fallado», se lamenta Antonio Jaime, responsable de esta fábrica.

Jaime explica que el desabastecimiento se debe a una tormenta perfecta en el sector: durante el invierno fabricaron menos, este verano hay más demanda y están cerrando fábricas.

¿Y esta situación a qué se debe? A la crisis energética. Este invierno, debido al alza del precio de los combustibles, el plástico y la energía, las empresas del sector han fabricado menos hielo. «Nosotros hemos hecho el 50% de un año normal y el otro 50% pensamos en comprarlo a una gran empresa, nosotros somos medianos. Sin embargo, cuando ha llegado el verano no nos han vendido lo que estaba acordado», se lamenta el responsable de Hielos Norte.

«En invierno hicimos el 50% de la producción de un año normal por el aumento de los gastos y quería comprar el resto, pero no hay» ANTONIO JAIME Fábrica de hielo Norte

Hay empresas que solo eran distribuidoras de hielo que han tenido que cerrar porque no contaban con producción propia. Otras fábricas han parado su actividad, al menos temporalmente «Y esto en medio de una ola de calor que a las diez de la noche en Extremadura todavía estamos a 40 grados», se lamenta Jaime.

Actualmente para los hosteleros extremeños es muy difícil comprar hielo fuera de la región ¿Por qué? Porque se están pagando precios desorbitados en otras regiones que son plenamente turísticas. «Lo que antes se pagaba a 1,60 euros ahora te pueden pedir 12 euros en Ibiza. Hay fábricas vendiendo a 5 ó 6 euros la bolsa de hielo, pero solo si vas a comprarla a la puerta de sus negocios. Así se ahorran los camiones», explica Jaime.

El nuevo papel higiénico

En general, en las tiendas, las bolsas de hielo han subido unos 20 céntimos en los últimos meses. Lo habitual es que dos kilos de cubitos de hielo costasen 1 euros y ahora suelen marcar 1,20. Eso en los supermercados, en las tiendas pequeñas suele subir hasta 1,50 euros.

El desabastecimiento de hielo, por el momento, no es generalizado y en la mayor parte de las tiendas tienen, si acaso se quedan sin él en momentos puntuales. Sin embargo, los primeros problemas ya han provocado el efecto llamada de los compradores. Algunos están acudiendo a las tiendas y almacenando bolsas.

No es la primera vez que ocurre algo similar desde que comenzó la pandemia y posterior Guerra en Ucrania. Primero fue el papel higiénico aunque las reservas estaban garantizadas y luego el aceite de girasol que solo sufrió algunas limitaciones en ciertas tiendas.

En el caso del hielo es cierto que hay escasez y esta situación empeora, una vez más, por los acaparadores.

Los empresarios del sector piden tranquilidad y no ser egoístas, como indica Antonio Jaime que cree que es prioritario mantener la distribución a la hostelería para evitar que bares y restaurantes sufran las consecuencias, «que ya han tenido bastante». «Si vas a tomarte una Coca Cola y no tienen hielo, no te la tomas. No es como no poder comprar una bolsa en una tienda».

Hay cuatro compradores principales de hielo: hosteleros, supermercados, estaciones de servicio y tiendas. También algunos compradores particulares que van directos al distribuidor, por ejemplo, para organizar una fiesta.

En el caso de Hielos Norte, por el momento, lo que han hecho el racionar las ventas. «Si antes a alguien le vendía 20, ahora le vendo 10 para no dejar a ningún cliente sin servir, pero vamos, no hay hielo en toda España. Es un problema», se lamenta el responsable de la única fábrica que hay en Badajoz.