«Si tenemos las tiendas cerradas, los clientes comprarán en Internet»
ROCÍO ROMERO Badajoz Sábado, 7 septiembre 2019, 09:13

«Si tenemos las tiendas cerradas, los clientes irán a las plataformas comerciales, que no generan actividad, ni empleo ni pagan impuestos en las ciudades donde viven esos clientes». Así de tajantes se muestran en Anged, la plataforma que agrupa a las grandes superficies, en la defensa de la apertura de sus comercios en festivos.

Este lunes, festivo porque mañana domingo es el Día de Extremadura, las tiendas levantan las persianas. El próximo mes se cumpla un año desde que el Supremo diera la razón al Ayuntamiento y las grandes superficies consiguieran la autorización para abrir 16 domingos y festivos comerciales.

En Anged no tienen datos sobre la evolución del comercio en estos días ni si resulta rentable abrir. Aunque para David Gracia, director de comunicación de la asociación, es una forma de adaptarse al entorno global donde el comercio electrónico supone una amenaza. «Mientras haya consumidores, hay que prestar el servicio», dice, porque si no los clientes recurrirán al comercio 'online', que está disponible 24 horas al día todos los días del año. Y ahí, asegura, los datos cantan. Apoyándose en las estadísticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia apunta a que el 51% de las compras 'online' se hacen a empresas radicadas en otros países. El dinero, por tanto, no se queda en España. Ni tampoco en Badajoz.

La calle Menacho afronta el lunes como una prueba. A principios de febrero, casi la mitad de las pequeñas tiendas decidieron no abrir ese día. Este lunes abrirán las grandes tiendas de la calle, según la asociación de comerciantes, y espera que tire del resto de comercios. También que las temperaturas den un respiro y animen a los pacenses a salir a la calle.

El presidente del colectivo, Félix Retamar, admite que este lunes es uno de los días que se presentan menos atractivos, por las altas temperaturas y porque aún hay pacenses de vacaciones.

Aún así, afirma que la apertura en festivos es una carrera de fondo y que si todas las tiendas abren los clientes se acostumbrarán a ir. Su visión es positiva, a pesar de que reconoce la competencia que existe en Internet.