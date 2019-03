Tiempos acelerados

Días atrás, poniendo algo de orden en el trastero, reflexionaba acerca de la volatilidad de los tiempos actuales, cómo todo parece efímero, como esas polillas de la luz que mueren al poco de nacer. En el desván, olvidadas en las estanterías, se alineaban numerosas 'casettes' de audio junto con cintas de vídeo e incluso algunos carretes de películas super 8. En una caja conservo disquettes magnéticos de ordenador anteriores a la aparición del CD-Rom. Todo ese material ha quedado inservible porque ya no existen los instrumentos capaces de reproducir el contenido.

A partir de los años 70 del pasado siglo, los inventos se han sucedido de forma vertiginosa. Prácticamente cada año aparecían en el mercado artilugios de todo tipo que dejaban anticuadas las novedades y avances de sólo unos meses atrás. La vigencia del compact-disc fue muy corta, porque al poco surgieron los reproductores MP3 que los dejaron obsoletos y esos dispositivos son ya historia. Hoy, en un teléfono móvil tenemos condensado, en el tamaño de la mano, todas aquellas invenciones que hoy ocupan un amplio espacio en los muebles.

¿Qué dejaremos a las futuras generaciones? Me preguntaba. Ya no sólo en lo material, ni siquiera en el aspecto lingüistico estos tiempos modernos apenas aportarán algo. Nuestros antepasados nos dejaron un rico patrimonio de sentencias que aludían a los usos, costumbres, herramientas y utensilios de su tiempo. Todos los dichos que conocemos pertenecen a tiempos pretéritos, preindustriales, pretecnológicos, preconciliares (del concilio de Trento) e incluso prehistóricos. El siglo XX no ha aportado nada y es de temer que acabemos el siglo XXI y el refranero sea al mismo de nuestros tatarabuelos. Creo por ello que es hora de que el catálogo de la fraseología popular se someta a una 'Up-date', una modernización para que nuestro tiempo tenga en él presencia. Para contribuir a ello, me he puesto manos a la obra y he perpetrado algunos proverbios para que, negro sobre blanco, den testimonio de nuestro estilo de vida.

-Si ves que salta el radar, échate a temblar.

- Si el agente de tráfico te da el alto en carretera agarra la cartera.

-No por mucho acelerar el semáforo en verde vas a cruzar.

-Coche grande, mejor que ande.

-A coche viejo todo son averías.

-A quien Facebook se la de, Twitter se la bendiga.

- Quien a tuit mata, a tuit muere.

-A móvil regalado no le mires el sistema operativo.

-No por mucho chatear catedrático serás.

-A Dios rogando y en Google buscando.

-A la cama no te irás sin revisar el whatsapp.

-Dame un 'like' y dime tonto.