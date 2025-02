«Terranova es un infierno, si caes al agua sobrevives 3 o 4 minutos»

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Domingo, 6 de marzo 2022, 20:55 Comenta Compartir

La madrugada del 15 de febrero el mar de Terranova estaba encrespado. Los tripulantes del Villa de Pitanxo habían comunicado a sus familias que hacía mal tiempo. Pocas horas después, las olas engulleron los 50 metros de eslora de ese pesquero del que aún se desconoce su paradero. Y con ella, a 12 tripulantes que siguen desaparecidos.

Carlos Antonio Andrino de Almeida (San Jacinto de Aveiro, 1942) no duda en afirmar que «Terranova es un infierno». Él fue capitán de barco y buena parte de su trabajo lo desarrolló en los bancos de pesca que rodean a esta isla canadiense, donde dirigió el rescate de las tripulaciones de dos barcos. «En un agua bajo cero apenas puedes sobrevivir 3 o 4 minutos», certifica un marino que ha pasado casi tanto tiempo en el mar como en Badajoz, la ciudad en la que vive.

–¿Dónde están sus orígenes?

–Siempre he vivido en Badajoz pero nací en San Jacinto de Aveiro, al sur de Oporto, donde mi padre fue gerente de unos importantes astilleros en los que había un socio alemán que lo envió a Badajoz para dirigir la Metalúrgica Extremeña. Con el paso de los años se quedó con Imebasa Industrial Metalúrgica de Badajoz, que estaba en Valdepasillas.

–¿Qué recuerda de su infancia?

–Las temporadas de vacaciones en el istmo de San Jacinto. A un lado estaba la ría y al otro, el mar. Ahí me bañaba yo de niño, en plena libertad. Iba a los astilleros, a las inauguraciones de los barcos... Ahí es donde nació mi amor por la navegación.

–¿Cuándo decidió que sería capitán de marina?

–Yo estudié en los Maristas, pero al terminar 6º y Reválida mi padre me dijo que eligiera entre Madrid y Lisboa. Le dije que quería ir a Lisboa, para ingresar en la Marina. Los primeros meses estuve en la escuela naval, que era militar; después pasé a la Escuela Náutica Infante Don Enrique. Pero justo al terminar me reclutaron porque Portugal combatía en las colonias. Durante cuatro años hice una mili obligatoria en caballería. Afortunadamente terminé en el cuartel de Elvas, no tuve que ir a la guerra.

–¿Cuándo se enroló por primera vez en una tripulación?

–Me casé el 1 de febrero de 1969 y el 18 de febrero me embarqué en un petrolero de 340 metros de largo como practicante de piloto, que es como se empieza, pero terminé de tercer oficial. Estaba muy bien, pero quería embarcar en un barco de pesca. Mi primer pesquero fue el Santo Andres.

–¿Eran como los actuales?

–Lo habitual era pescar en línea, que consistía en fondear el barco en un lugar desde el que salían barquitos pequeños a pescar bacalao. Después vinieron los barcos de arrastre lateral, que soltaban la red en uno de sus lados, y finalmente los de arrastre trasero.

–¿Cómo era el Santo Andrés?

–Podíamos ir 60 personas, más o menos podía ser igual que el Villa de Pitanxo. Llevábamos barricas con salmuera para conservar la comida con la que nos alimentábamos. Y el procesado del bacalao se hacía en el propio barco: abrían el bacalao, le quitaban las tripas y lo cubrían de sal. Era la forma de conservarlo.

–¿Cuál es la función del capitán?

–Controlar que todo vaya bien, dar seguridad para no pasar demasiado cerca de otras naves y, sobre todo, encontrar bancos de peces abundantes.

–¿Es complicado en Terranova?

–En esa zona hay dos épocas difíciles: el invierno y el verano. Hasta febrero hay borrascas continuas, así que en invierno los barcos en línea no salían.

–¿Cuál es el peligro del verano?

–La niebla, a veces se encadenan cinco meses en los que no ves ni un solo barco. Cuando yo comencé a navegar el radar permitía controlar la situación y también podíamos llamar por radio. Hubo un verano en el que llegué a contar 87 barcos a mi alrededor sin ver a ninguno por la niebla.

–¿Vivió alguna situación límite?

–Una vez tuvimos que darle al motor todo atrás para evitar chocar con un barco. Incluso vi a un marinero levantando las manos para indicarnos que debíamos parar. El problema es que lo divisamos cuando estábamos encima.

–¿Han mejorado los sistemas de navegación?

–Cuando empecé no había GPS y los avisos llegaban a través del oficial radiotelegrafista, como en las películas del Titanic. Cuando nos daban un aviso de ciclón o huracán intentábamos alejarnos. Más tarde llegaron los faximil, que permitían imprimir un mapa con los dibujos de las borrascas.

–¿Se ha hundido algún barco ante sus ojos?

–Yo he salvado a la tripulación de dos naves. Uno en las Virgin Rocks que se fue a pique a causa de un incendio. Toda la tripulación llegó en las lanchas a nuestro barco.

–¿Y el otro?

–Mi compañía tenía muchos barcos, pero había tres que eran trillizos: el Santa Isabel, el Santa Cristina y el Santa Mafalda, que era en el que iba yo. El Santa Isabel tenía un capitán muy echado hacia adelante y una noche de tormenta decidió echar los aparejos para pescar. De pronto vio que se le aproximaba una enorme placa de hielo. Dio orden de girar todo a babor, pero en el giro chocó con la placa y el casco se abrió como una lata de sardinas. La suerte es que estábamos a 100 metros. Si no, habrían muerto todos.

–¿Cree posible localizar los cuerpos del Villa de Pitanxo?

–Es posible, pero pienso que estarán en el fondo. Los que han sido rescatados o encontrados sin vida deben ser los que iban en cubierta, pero los que estuvieran abajo seguramente se fuesen al fondo con el barco.

–¿Sufre con estas tragedias?

–Estos días los he vivido con mucha intensidad, porque es una zona que conozco. Hasta mi mujer me ha dicho que no se imaginaba que trabajar en un pesquero fuera tan complicado.

–¿Nunca contó a su esposa los peligros que corre un marino?

–Creo que ella se dio cuenta de la dureza de mi trabajo cuando me pidió subir a mi barco en Sudáfrica. Debió ser en 1977, se presentó en Ciudad del Cabo y tuvo que desembarcar a los tres días para ingresar en el hospital. ¡Había perdido 14 kilos con los mareos!

–¿Echa de menos su profesión?

–A veces la añoro, pero cuando me jubilé con 55 años y alguien me preguntaba yo siempre les decía que mi trabajo era una profesión de alto riesgo. Había gente que no lo entendía, creían que lo mío eran unas vacaciones en el mar. Dicen los marinos que estar embarcado es como vivir en una cárcel, con la diferencia de que puedes morir ahogado

–¿Alguna vez pensó en dejarlo?

–La primera vez que subí a un barco hubo una avería y tardamos ocho meses en volver. Pero cuando los sueldos eran de 10.000 pesetas y tú te traías 25.000, pensabas que merecía la pena embarcar de nuevo.