La tensión marca el primer pleno de la Diputación tras la salida de Pozo del PP Antonio Pozo en su nuevo asiento en el pleno al convertirse en concejal no adscrito. :: pakopí El presidente provincial y el alcalde de Guadiana del Caudillo se enzarzan por la ley de memoria histórica e intercambian descalificaciones NATALIA REIGADAS Badajoz Sábado, 28 julio 2018, 09:28

En el pleno de ayer de la Diputación de Badajoz se habló de ideario fascista, de talante arbitrario, de transfuguismo, de timar a los votantes e incluso se propuso buscar una nueva tumba a Francisco Franco. El primer pleno tras la salida del PP del diputado Antonio Pozo estuvo marcado por la tensión entre el alcalde de Guadiana del Caudillo y el presidente provincial, Miguel Ángel Gallardo.

La jornada comenzó con un momento incómodo. Pozo entró al salón de plenos y se dispuso a sentarse en la primera fila de la bancada que ocupa el grupo popular, pero advirtió de que su nombre ya no estaba en el lugar que solía ocupar. Reculó y buscó hasta encontrar su nuevo asiento, el último de la segunda hilera de sillones. Hace unos días, el alcalde de Guadiana del Caudillo anunció que abandonaba el PP junto con los cinco ediles populares de su corporación. La principal razón es que considera que su ya expartido no le ha plantado cara a Miguel Ángel Gallardo en su política para aplicar la ley de memoria histórica. Eso sí, anunció que mantendría su escaño de diputado provincial.

Ayer, su decisión marcó todo el pleno. La primera vez que tocó votar se mostró la nueva realidad: ya no son 17 socialistas contra 10 populares. Son 17 diputados del PSOE, 9 del PP y el no adscrito. A este último le dio Gallardo la palabra. Pozo indicó, con tranquilidad, que esta semana no ha podido asistir a las comisiones y que recibió la documentación ayer por la mañana, por lo que iba a abstenerse en todos los puntos del orden del día. Y así fue.

«Es el mayor timo que se le puede hacer a la gente. Los vecinos votan unas siglas y tú decides irte y te quedas con el cargo» Miguel Ángel Gallardo | Presidente de la Diputación

En la sección de urgencia, además, el presidente de la Diputación introdujo un expediente para modificar las comisiones informativas permanentes. Ahora dichas reuniones constarán de 11 diputados en lugar de 10. Habrá 6 socialistas, 4 populares y el no adscrito. Gallardo tomó esta decisión para «no beneficiar el transfuguismo» y que el PP continúe con la misma representación. «Si no, se podría dar la casuística de que el diputado no adscrito podría tener mayor retribución que los del PP», dijo con intención. Pozo no movió el gesto, volvió a abstenerse, pero la propuesta salió adelante.

La calma desapareció al final del pleno. En el turno de ruegos y preguntas, Pozo volvió a hablar para retomar su lucha constante. Tras calificar de arbitraria, política y sectaria a la comisión de expertos que estudió los vestigios franquistas, le exigió al presidente provincial saber si continúa con el expediente administrativo que impide las subvenciones para Guadiana del Caudillo.

«Los ciudadanos le dieron 10 diputados al PP y usted les ha sustraído uno», comenzó la respuesta de Gallardo, que negó las alegaciones del diputado no adscrito y continuó con un fuerte ataque. «A mí no me dará una medalla la Fundación Francisco Franco». «Ahora que se habla tanto del cadáver del Generalísimo, quizá podría ofrecerle espacio», añadió. A continuación, defendió la aplicación de la ley de memoria histórica y confirmó que Guadiana del Caudillo recibirá los fondos solo si cumple con la esa ley.

El alcalde de Guadiana del Caudillo quiso responder, pero Gallardo no le dio la palabra. «Solo puede hacer preguntas», le dijo. «Por alusiones», gritó Pozo. «No tiene la palabra», insistió Gallardo subiendo el tono. En el rifirrafe recibió dos avisos del presidente de la Diputación y la advertencia de que el próximo pleno habrá seguridad.

Tras la sesión, Antonio Pozo se marchó sin participar en la foto de familia. Insistió en que no se había cumplido la normativa al no dejarle hablar. La razón de no dejar su escaño, alegó, no es económica. «Mis vecinos me han elegido de alcalde para defender los intereses del pueblo y yo voy a estar aquí en la Diputación para defenderlos».

«Debo estar en la Diputación para defender los intereses de mi pueblo y demostrar el talante de Gallardo» Antonio Pozo | Diputado no adscrito

Gallardo, después, insistió en el caso de Pozo es una deslealtad al PP y un timo a los ciudadanos. «Pero conociendo al señor Pozo Pitel, sabiendo el ideario que defiende, que es un ideario fascista, no me extraña que se quede como diputado no adscrito».

El portavoz del PP en la Diputación, Juan Francisco Barrios, suavizó la tensión. Reconoció que le han pedido el acta a Pozo al considerar que es del partido, pero indicó que las puertas de esta formación siguen abiertas para este alcalde.

Más allá de los enfrentamientos, el pleno aprobó, como punto destacado, la disponibilidad de créditos para la subida salarial para los trabajadores públicos del 1,5%.