Los adornos de Ricardo Carapeto. HOY

El temporal arranca dos adornos del alumbrado de Navidad en Badajoz

Los bomberos han tenido que intervenir para descolgar los adornos y que no se produjesen más daños en la avenida Ricardo Carapeto

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:01

El temporal de agua y viento ha provocado que dos adornos del alumbrado de Navidad se hayan caído en la avenida Ricardo Carapeto de ... Badajoz. Los bomberos han tenido que intervenir para descolgar las luces y evitar daños mayores.

