El temporal arranca dos adornos del alumbrado de Navidad en Badajoz

El temporal de agua y viento ha provocado que dos adornos del alumbrado de Navidad se hayan caído en la avenida Ricardo Carapeto de ... Badajoz. Los bomberos han tenido que intervenir para descolgar las luces y evitar daños mayores.

El viento ha soplado fuerte en la capital pacense durante una hora pasadas las dos de la tarde. El Servicio Municipal de Extinción de Incendios ha recibido numerosos avisos por caída de ramas y otros incidentes menores además del alumbrado navideño.

Los vecinos de San Roque explican que las luces de Navidad que han instalado en su avenida principal ya se vieron afectadas el viernes por el viento y este sábado dos de ellas se han descolgado y golpeaban contra el edificio, por lo que han sido retiradas.

La retirada de estas luces ha provocado que la Policía Local cortase un tramo de Ricardo Carapeto para impedir que los adornos golpeasen a los peatones o a los coches.

Valdepasillas afectada

También ha habido incidencias en la calle Vicente Cervantes, en Valdepasillas, donde unos contenedores han sido arrastrados por la fuerza del viento y han cortado la acera.

La borrasca Claudia ha dejado numerosas incidencias estos días en España. El viernes, por ejemplo, la avenida de Pardaleras quedó cortada por la caída parcial de un árbol.

En Badajoz, según la Agencia Estatal de Meteorología, se han alcanzado rachas de viento de 70 kilómetros por hora entre las dos y las tres de la tarde. El afectado fue un árbol de gran tamaño próximo al cruce de la calle Cordero, cerca del colegio Santa María Assumpta (Compañía de María). En esta avenida se produjo un atasco de coches que no se podían desviar y han tenido que esperar que los bomberos cortasen las ramas rotas y retirasen la vegetación de la calzada. Tras algo más de media hora la Policía Local pudo reabrir la avenida.

Los bomberos del Servicio Municipal de Extinción de Incendios de Badajoz también tuvieron que realizar salidas por varias balsas de agua y otras incidencias menores debido a la tromba de agua de este mediodía.

Además tanto el viernes como este sábado el Ayuntamiento de Badajoz mantiene los parques de la ciudad cerrados debido al temporal. La Policía Local ha clausurado con cintas las zonas verdes para que los vecinos no accedan ante el riesgo de caída de ramas o árboles por las importantes rachas de viento.