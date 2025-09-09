HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Teléfono de la Esperanza atiende 1.984 peticiones de ayuda en un semestre

REDACCIÓN

badajoz.

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

El Día para la Prevención del Suicidio se conmemorará en Badajoz con dos mesas informativas y la lectura de un manifiesto

El Teléfono de la Esperanza de Badajoz ha atendido 1.984 peticiones de ayuda en un semestre, de las que en 169 la soledad y la incomunicación se presentaban como problema de fondo, mientras en 45 de los casos existía un riesgo de conducta suicida.

Unos datos que el Teléfono de la Esperanza ha hecho públicos con motivo de la puesta en marcha de la campaña #PuedesElegirOtroFuturo, que invita a «reflexionar sobre la importancia de ser escuchado para volver a conectar con la vida».

La campaña, que se ha puesto en marcha con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio que se conmemora mañana, tiene como hilo conductor la figura de Virginia Woolf, una de las autoras más importantes del siglo XX, que vivió una vida marcada por el sufrimiento emocional y que murió sin encontrar la ayuda que necesitaba.

En Badajoz, el Teléfono de la Esperanza ha programado para mañana dos actividades para celebrar el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. A las 9.30 horas, en el salón de actos del Instituto Universitario de Investigación, habrá una mesa informativa y la actividad 'Futuros Posibles', mientras que a las 18.30 horas se instalará en el paseo de San Francisco otra mesa informativa, se encenderán velas y se leerá un manifiesto.

