Teatro para felicitar a la Facultad de Ciencias Martes, 21 mayo 2019, 08:23

El Teatro López de Ayala acogerá el próximo jueves, día 23, la representación de 'Esa noche', del estudiante de ciencias Miguel Murillo, con motivo del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la UEx. El director del teatro y tío del escritor, Miguel Murillo, explicó ayer que esta es la segunda acción que se lleva a cabo en el teatro para conmemorar esta celebración, ya que en enero acogió el concierto 'The Let It Be'. La obra de teatro, producida por la compañía pacense SienteTeatro, bajo la dirección de Maribel Jiménez, cuenta la historia de cuatro hermanas que se quedaron ancladas en el pasado La entrada cuesta cinco euros.