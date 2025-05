Los surferos sobre ruedas invaden Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 26 de junio 2023, 08:11 Comenta Compartir

En los años 50, en California, hubo una racha en la que no había olas en las playas. Un grupo de surferos encontraron la solución, le pusieron ruedas a una tabla de madera y se lanzaron por las cuestas. Más de uno seguro que se llevó un buen golpe, pero aprendieron a deslizarse por el asfalto y crearon un nuevo deporte, el skate. Siete décadas después y a 9.200 kilómetros, los pacenses no puedo surfear el Guadiana, pero si sus calles.

El patinete está de moda en la capital pacense. Este transporte ya se popularizó en los años 80 y ahora vuelve a verse por la ciudad. Una de las causas es la creación en 2021 del Club Skate Badajoz. Esta entidad fue creada por un grupo de adultos aficionados a este deporte que quiere crear afición entre los menores.

En dos años han logrado que unos 300 niños realicen los cursos que ofrecen, pero uno de los promotores, Jorge Covarsí, explica que no es un deporte fácil de practicar en la capital pacense por la falta de infraestructuras. «Lo que queremos es promocionarlo, pero no podemos hacer más por las instalaciones que tenemos, o no tenemos», se lamenta Covarsí.

Este aficionado hace este comentario rodeado de niños bajando por rampas con sus patinetes. Es una jornada especial porque les han dado permiso para patinar en el Centro Joven de Badajoz. Este espacio cuenta con una zona de rampas, pero normalmente sus alumnos no pueden entrar porque el acceso está restringido a mayores de 12 años y no cumplen con este requisito. «Estos negociando a ver si nos dejan venir a veces porque mira la convocatoria, es un éxito», dice Jorge Covarsí mientras una veintena de niños, y media docena de adultos, se deslizan por las pistas.

Normalmente los aficionados al skate solo pueden practicas los sábados por la mañana en los cursos que organizan. Para ello la tienda Decathlon les deja una zona de su aparcamiento y colocan una rampas que han comprado los propios socios.

Esperando el 'skate park'

La mayor victoria de este club en sus dos años de trayectoria ha sido conseguir el compromiso municipal de construir un 'skate park' que estará ubicado en el parque de la margen derecha del río. Aún no hay fecha para la puesta en marcha de la infraestructura, pero el pasado mes de mayo se presentó el diseño elaborado por la Fundación Municipal de Deportes.

La pista sobre la que los aficionados a este deporte podrán hacer saltos y giros contará con 1.752 metros cuadrados de superficie y estará situada junto a las pistas deportivas que se encuentran entre el puente de la Universidad y el puente Real. Habrá rampas aptas para la práctica de todas las modalidades de skate desde niveles de iniciación a avanzado. Cuenta con un presupuesto de 274.000 euros.

«El diseño está, ahora queremos que salga a licitación cuanto antes y que haya una empresa que lo quiera construir».

Según Covarsí tener ese parque podría suponer enganchar muchos más aficionados. Otro reto que tiene el club es que el skate entre en las actividades de la FMD, una propuesta que aprobó el pleno municipal, pero que no se ha llevado a cabo.

Mientras, los aficionados siguen aprovechando cada hueco que tienen para poder patinar, como en la tarde que les abrieron el Centro Joven. Una de las niñas que más disfrutó fue Isabel Pulgarín, de 11 años, que lleva un año patinando, pero ya es capaz de desafiar la gravedad de las rampas. «Vas aprendiendo trucos nuevos, te caes, pero a mí me gusta mucho de todas formas», dice esta aficionada.

Similar al surf

Ismael Tardiño también disfrutó de las rampas. Tiene 35 años y se enganchó de niño a este deporte. Ahora ayuda a otros a aprender, por ejemplo, un 'slide', es decir, a deslizarse con la tabla por un bordillo o una barandilla. A su alrededor los niños tratan de girar o subirse a las rampas sin caerse y, en solo una hora de clase, se ven mejoras aunque se trata de trucos muy complicados.

Sus movimientos con el cuerpo para equilibrarse se parecen a los de los surfistas sobre las olas y Tardiño explica que son dos sensaciones similares, de hecho es común que alguien tenga ambas aficiones. Detalla que lo mejor es la concentración a la que les obliga este deporte. «Cuando estás patinando, solo estás patinando, no puedes pensar en otra cosa si no quieres caerte. La sensación de deslizarte gusta mucho», añade este aficionado.

El deporte también convence a las familias. Los padres de los pequeños patinadores ven los trucos de sus hijos con orgullo. Es el caso de Mara Arias, madre de Mario Redondo, que se enganchó a esta práctica con seis años y con ocho ya es capaz de dominar la tabla. Su madre y su tía fueron las que le animaron a practicar skate «porque le gustan todos los deportes y a nosotras nos llamaba la atención». Están deseando, eso sí, contar con el parque del río porque ahora no tienen donde ir con Mario para que practique.

