El Supremo rechaza que el superintendente cobre 250.000 euros de horas extra

El Supremo ha inadmitido el recurso presentado por el superintendente de la Policía Local, Rubén Muñoz, para cobrar 251.919 euros en horas extra entre ... el 4 de octubre de 2013 y el 25 de mayo de 2018.

La providencia dictada por la sección primera de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tiene fecha del 6 de marzo e inadmite el recurso de casación presentado por el jefe de la Policía Local contra la sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Contra esta resolución del Supremo no cabe recurso, por lo que el alto tribunal cierra así la puerta a que el jefe de la Policía Local cobre las horas extra que reclamaba.

Es la tercera vez que Rubén Muñoz ve negadas sus pretensiones. La primera instancia que lo hizo fue el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, que en una sentencia del 13 de junio de 2022 desestimó el recurso que había presentado Rubén Muñoz contra la resolución municipal que le negaba el pago de ese dinero.

Pedía el importe correspondiente a 4.296,5 horas extraordinarias realizadas entre el día 4 de octubre de 2013 y el 25 de mayo de 2018. Esto es, 251.919 euros y los intereses legales sobre tales gratificaciones desde la fecha de cada mensualidad en la que debieron abonarse o, subsidiariamente, desde la fecha de la reclamación previa de cada anualidad.

Peligrosidad

También pretendía que se declarara su derecho a percibir el subconcepto de peligrosidad/extrema peligrosidad del complemento específico fijado para la categoría de inspector por 1.836 euros al año con efectos retroactivos al 4 de octubre de 2013, así como los intereses legales de tales conceptos desde la fecha de cada mensualidad en la que debieron abonarse o, subsidiariamente, desde la fecha de la reclamación previa de cada anualidad.

También pedía la imposición de costas judiciales al Ayuntamiento pacense.

En primera instancia, el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Badajoz desestimó estas pretensiones, confirmó la resolución municipal impugnada y falló la imposición de las costas al demandante.

Contra esta primera sentencia, el jefe de la Policía Local presentó un recurso de apelación en la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Insistió en los argumentos que habían sido desatendidos por el juzgado.

El TSJEx dictó sentencia el 2 de febrero de 2023 y desestimó íntegramente el recurso, confirmó la primera sentencia y condenó al pago de las costas procesales hasta un máximo de 3.000 euros.

Contra esta decisión del TSJEx, Muñoz presentó un recurso de casación en la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Esta es la que se acaba de pronunciar en la providencia dictada el 6 de marzo y la que acuerda inadmitir el recurso.

En su deecisión, el Supremo establece que «las sentencias de primera instancia y apelación desestiman la demanda al considerar que muchas de las actividades que se alegan como horas extraordinarias eran previsibles, y por tanto no se ajustan a la definición que sobre las horas extraordinarias establece la legislación. A ello se añade que se han dictado en el Ayuntamiento, regulando estas cuestiones (y cita varios acuerdos de pleno) que el complemento que tiene el puesto asignado retribuye la dedicación de una forma que impide, expresamente, el cobro de gratificaciones».

Sentencias anteriores

El alto tribunal manifiesta que ninguna de las sentencias anteriores recogen si el jefe de la Policía Local ha desempeñado los trabajos asignados a otros puestos. «Si se desempeñaron, o no, si fueron asignados por la Administración, o los prestó motu proprio, son cuestiones que no llegan resueltas a esta sede». La casación, recuerda el Supremo, no es una tercera instancia, sino un recurso extraordinario cuya solución es fijar jurisprudencia.

El Supremo impone las costas al recurrente por 500 euros, con el IVA incluido.

En 2022, el jefe de la Policía, Rubén Muñoz, presentó otro recurso para cobrar las horas extra entre 2018 y 2021. Pero desistió de seguir adelante al conocer que el TSJEx ratificaba la sentencia de primera instancia del primer pleito y que daba la razón al Ayuntamiento. Esto es, que no le correspondía percibir 251.919 euros que pedía por trabajos realizados entre 2013 y 2018.