«El sufrimiento existe y hay que aprender a convivir con él»

Tragedias y dramas humanos se registran a diario, pero pocas veces ocurren a la vuelta de la esquina. La muerte de una maestra en Badajoz ... a manos de su hijo adoptivo de 17 años ha descolocado a toda una ciudad. Esta ocasión, tanto la víctima como el supuesto autor tienen nombre y rostro, eran personas conocidas, perfectamente integradas en el colegio, en el instituto, en el club deportivo. «Un suceso de este tipo es indudable que conmociona, pero debemos pensar que se trata de un hecho excepcional», reflexiona Carlos Pajuelo, el psicólogo que durante años ha formado a los alumnos de la Facultad de Educación de la UEx en Badajoz.

–¿Es posible encajar un episodio tan terrible?

–Ante una situación así es lógico que muchas personas lleguen a la conclusión de que este mundo es una pena, que tenemos una sociedad horrible, que los jóvenes de hoy no tienen valores, que los padres no saben educar... Pero realmente no tenemos ni idea de lo que ha sucedido, de las circunstancias. Yo creo que este suceso, como tantos otros que vemos en los medios de comunicación, debemos afrontarlo como una oportunidad para educar a nuestros hijos.

CON LOS HIJOS«Estas situaciones hay que hablarlas para que cuando se encuentren mal pidan ayuda»

–¿Pero se puede sacar algo positivo de un hecho así?

–Podríamos preguntarles qué piensan ellos de esto. Lo interesante es saber lo que ellos piensan para poder acompañarlos, porque igual te dicen que la vida es un asco, justo lo que a veces les transmitimos nosotros.

–Pero tal vez tengan razón cuando dicen que es un desastre.

–Una noticia como esta te pone los pies en la tierra y te enseña que no vivimos en Disneylandia. Si en algo nos hemos equivocado algo en los últimos años es en evitar el sufrimiento a nuestros hijos, porque al huir del sufrimiento no son capaces de tolerar la frustración, el malestar, lo que no les gusta. El sufrimiento existe, el malestar existe y hay que aprender a convivir con él de forma natural.

–Pero vivir con dolor no resulta sencillo.

–Sobre todo hay que decirles: si necesitas ayuda, aquí estoy yo. Porque a veces tendemos a minusvalorar los problemas de nuestros hijos. En la adolescencia a veces se miran en el espejo y se ven fatal, se sienten fatal. En ese momento hay que decirles que es normal que se sientan fatal, que es normal que lloren... Y al mismo tiempo hay que acompañarlos y enseñarles a aceptar sus emociones. De esa forma verán que no son chicos raros, que lo que sienten es normal.

–¿Se detectan en las consultas de psicología muchos problemas de salud mental?

–La salud mental de nuestros hijos es clave. Lo mismo que a los hijos los alimentamos y los educamos para la salud física, hay que ocuparse de su salud mental. Este tipo de situaciones hay que hablarlas para que cuando se encuentren mal pidan ayuda. Lo mismo que cuando a nuestro hijo le duele la cabeza nos lo dice, es deseable que cuando se encuentre mal lo hable.

–Pero hay edades en las que no resulta fácil conversar con los hijos.

–Es importante hablar con los hijos de la importancia del buen trato en las relaciones interpersonales, del buen trato a los padres, a los vecinos, a los compañeros de clase, a los profesores. En el ámbito familiar hay que ser exigente en el buen trato. Porque a lo mejor hay muchas casas donde los padres se dejan maltratar por sus hijos. Si tu hijo te habla mal, hay que decirle de buen humor que no lo haga, que sólo lo vamos a escuchar cuando me hable bien. Y luego, hay que enseñarle que tiene consecuencias: si tú me hablas mal, te quedas sin tu móvil esta tarde.

–Muchas familias se quejan de que ahí está otro gran problemas: la adicción a las tecnologías.

–Los hechos deben tener consecuencias. Si tú me hablas mal, te vas a quedar sin el móvil. Pero a lo mejor no hay que quitárselo en ese momento, porque igual te da un empujón. Tal vez haya que quitárselo a los dos días, cuando esté tranquilo, y hacerle entender que los padres no fastidiamos a los hijos, que lo que hacemos es educarlos.

–¿Tienen valor los sermones?

–Con lo que se educa es con el ejemplo, los hijos miran lo que los padres hacen, lo que dicen, cuándo lo dicen. Si yo el maltrato lo combato con más maltrato le estaré transmitiendo que tiene que ser más fuerte que yo. Pero el maltrato no es algo que haya que callarse, hay que hablarlo con la familia, con los amigos, con los tutores... Y no debemos olvidar que los padres somos 'influencers' de verdad para nuestros hijos, aunque no lo sepamos. Los mantras que nosotros les soltamos, ahí quedan, y aunque a una determinada edad no nos escuchen, la realidad es que eso les queda.

–Como psicólogo, como educador, como 'influencer' a través de sus escuelas de padres, ¿qué mensaje le gustaría transmitir?

–Pues que a pesar de que a veces la realidad es terrible, hay que decirles a nuestros hijos que esa es una parte de la realidad, pero que hay otra que está llena de cosas buenas. Hay que hablarles de la gente que ayuda a la gente y transmitirles que este mundo es mejorable. Ir con cierto optimismo para que ellos sean capaces de mejorar la parte que les corresponde. Para eso deben ver que sus padres también ayudan a otras personas.