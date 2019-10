Suerte de Saavedra, entre las ganas de recuperar la normalidad y el miedo Vecinos trabajando en el huerto de Suerte de Saavedra. :: pakopí El tiroteo ha dejado consternado al barrio, que lleva cuatro años trabajando por mejorar la convivencia y su imagen MIRIAM F. RUA Domingo, 13 octubre 2019, 10:05

Suerte de Saavedra trata de volver a la normalidad después de que el tiroteo de hace una semana alterase una convivencia en la que han trabajado mucho en los últimos cuatro años. El mismo tiempo en el que ha estado en paz un barrio al que ahora han vuelto los fantasmas.

«Estamos aún consternados», reconoce Fernando Gonçalves, el presidente de la asociación de vecinos que ha liderado el cambio en la barriada, donde han implicado a los más pequeños del colegio, al Grupo Joven, a los comercios, al centro de salud, a las mujeres y a los jubilados para hacer de Suerte de Saavedra un lugar más amable dentro y con una proyección más positiva fuera.

En el tiroteo resultó herido un joven de 27 años, que continúa ingresado en la UCI aunque su evolución es favorable, confirma el SES. Este hecho -valora Gonçálves- es el suceso más grave que ha vivido Suerte de Saavedra en 30 años. «Ha habido trifulcas y tiros al aire, a las paredes o a los coches, pero nunca se había hecho daño a nadie, por eso es tan fuerte».

La sensación que se respira ahora es la del miedo a que pueda repetirse, a que haya revancha, repiten varios vecinos agrupados en uno de los soportales, que no quieren dar su nombre. El mutismo ha vuelto a imponerse.

Desde la asociación, ya están trabajando para que no se rompa la convivencia. Saben la fórmula, tienen el ejemplo en casa. La calle Olof Palme, antes epicentro de los sucesos, es hoy una de las que se ha recuperado con el empeño de los vecinos y el apoyo de las administraciones. «Hace seis años, en esa calle no había puertas ni telefonillos y la mitad de los ascensores no funcionaban. Ahora eso ha cambiado gracias al plan Convive y a la actuación de la Junta de Extremadura», recuerda el presidente vecinal.

Ellos están haciendo su parte. El día después del tiroteo, un grupo de vecinos acudió al colegio del barrio, el Manuel Pacheco, para trabajar en el huerto que entusiasma a los niños. El martes ya lo habían terminado. «De ellos depende el futuro del barrio y por eso, estamos muy implicados con el colegio».

Siguen también trabajando en sus propios huertos, que están sirviendo para revertir la imagen de abandono de los solares municipales que hay en Suerte de Saavedra, de distracción a los jubilados y de punto de encuentro de muchos vecinos. Su huerto de invierno, con más de 70 árboles plantados, está ya casi listo.

Este es el último proyecto de una recuperación liderada por los propios vecinos que empezó limpiando el barrio de pintadas y reparando aceras, siguió con la recuperación de las pistas de petanca que ya tienen hasta su torneo, y continuó con la limpieza, el desbroce y los huertos en los solares. En medio, muchas actividades pensadas para mejorar la convivencia: las barbacoas y paellas en la asociación, la recuperación de sus fiestas vecinales, la San Silvestre para los niños y las semanas culturales.

Para volver a la normalidad piden ayuda. Necesitan, dicen, que se vea a la Policía en el barrio. «Pasan coches de día, pero de noche no se ven». También han pedido auxilio a la Junta, de ellas son la mayoría de las viviendas del barrio.

«No hay desánimo en la asociación. Seguiremos trabajando aunque la desconfianza que ahora mismo se siente en el barrio necesita tiempo», concluye Gonçálves.