Sueldos para todos Fragoso quiere a Cs y Vox contentos y con sus salarios compra la estabilidad sabiendo que la polémica durará hasta que surja la siguiente Bancada del pleno celebrado ayer con los concejales de PP, Cs y Vox. :: / Pakopí ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 30 junio 2019, 10:05

No sé a ustedes, pero a mí me gusta cobrar a final de mes. Lo digo al hilo de la polémica municipal de la semana, cuando hemos sabido que los catorce concejales de PP,Cs y Vox tendrán sueldo a cargo del Ayuntamiento. Es decir, del bolsillo de todos nosotros. Hace un mes eran ocho los asalariados y en 2011 fueron once.

En Badajoz no habrá subidas de retribuciones, como enSevilla (el 33% para el gobierno socialista y un 43% para la oposición) o en Málaga (un 20%). En la ciudad tampoco están todos los ediles a sueldo, oposición incluida, como ocurre en Alicante. Justo en el otro extremo está Cáceres, donde solo hay cinco de 25 concejales liberados.

Lo que ayer se aprobó es que haya más políticos en nómina, y que todos sean del Gobierno.

Vaya por delante que el tema de los salarios siempre es complejo y se presta a la demagogia. En mi opinión, hay que pagar la dedicación y responsabilidad para exigirla. Dicho sea de paso, para Badajoz el cargo de concejal está muy bien pagado.

La duda está en si realmente los 14 concejales van a desempeñar un trabajo que exige jornada completa. Once de ellos estarán al cien por cien y otros tres al 80%. Me pregunto si se puede establecer una tarifa plana y cobrar lo mismo por estar al frente de Urbanismo que de Cementerios. Creo que la exigencia debe estar en que esa dedicación se traduzca en que la ciudad funcione mejor. Si ahora somos un Seat, en cuatro años y con tantos sueldos deberíamos ser un Lamborghini. Que tiemble Madrid.

La paradoja está en que los tres primeros espadas municipales llevan dos semanas mareándonos a todos. Que si Vox da el voto y pide concejalía, que si Cs no quiere que entre, que si Fragoso guarda silencio mientras Gragera está desaparecido.

Pero en este tema de los salarios no han tenido problemas. Han llegado a un acuerdo beneficioso para todos con una rapidez pasmosa. Y si es cierto que todo ha sido decisión de Fragoso, ayer ninguno tuvo reparos para aprobar los sueldos con su voto. La estrategia de Fragoso, a la vista está, es que todos estén contentos. Así está haciendo equipo.

El alcalde lleva aprendida la lección de hace cuatro años, cuando Cs le obligó a reducir los concejales a sueldo. Así, algunos tuvieron que compatibilizar sus trabajos con el Ayuntamiento. Fragoso reconoció después que había sido un error. Ahora que Gragera y Vélez le regalan la mayoría absoluta, él aporta experiencia y les da a todos un salario. Y en eso los naranjas no tienen reparos en alinearse con el edil de Vox. Segunda vez que se retratan junto al de Abascal. No quieren formar parte del mismo gobierno, pero no les importa tener sueldo y concejalías gracias a su voto.

El alcalde, que es muy cuco, está así comprando la estabilidad porque sabe que esta es una polémica que durará hasta que surja la siguiente.