SOS Casco Antiguo, a favor de revisar el plan especial del Casco Histórico

La asociación SOS Casco Antiguo está a favor de revisar el Plan Especial de Protección del Casco Histórico. De esta manera, se suma a la ... propuesta que realiza el arquitecto que redactó la norma en una entrevista publicada en HOY este domingo, Julián Prieto, y a otras voces que reclaman una actualización de las normas urbanísticas del centro. El propio alcalde, Ignacio Gragera, se abrió a esta posibilidad tras el 28-M.

SOS Casco Antiguo apoya la idea de que el Consorcio incluya la creación de una oficina de seguimiento y control de cumplimiento del plan especial, y que esta gestione las licencias de obras en la zona dado que ahora existe una media de espera de dos años.

«Hay edificios que deberían tener protección, y no lo tienen, para conservar la visión general de centro histórico. Es importante unificar criterios de materiales de construcción, carpinterías, diseño de calzadas y plataformas, y mobiliario urbano. No todo vale en el Casco Antiguo», añade Luis Pacheco, representante de la asociación. Y pone como ejemplo que hay edificios en los que no es posible construir un ascensor en su interior, por lo que se complica su accesibilidad.

1- Los costes añadidos del estudio arqueológico son un freno para las familias. Esto debe asumirlo la administración desde el Consorcio. — SOS CASCO ANTIGUO BA (@SOSCABadajoz) August 6, 2023

Por un lado, SOS Casco Antiguo reclama la instalación de placas solares mientras que también cree necesario que esa oficina de nueva creación supervise los elementos ya instalados y que pueden «distorsionar» el paisaje, como aparatos de aire acondicionado y el cableado suspendido.

«Comprar un solar, esperar la licencia, edificar (cuando no modificar el proyecto y reiniciar el proceso), asumir restricciones en suministros y comodidades espantan a la iniciativa privada, que es la que verdaderamente repoblará y recuperará el barrio», asegura SOS Casco Antiguo en sus redes sociales.

Y, también, apoyan que sean las administraciones las que sufraguen los costes extraordinarios de los estudios arqueológicos que son obligatorios en la zona intramuros. «Tenemos más de 28.000 metros cuadrados despoblados. Existe el marco legal y las herramientas para revertir esto. Hay una Ley y unas ordenanzas, pero no se cumplen y favorecen la especulación. Esto es tan importante, o más, que reformar el Plan de Protección del Casco Histórico».