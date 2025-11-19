El sorteo de las 196 mesas electorales de Badajoz se celebra el próximo lunes

El sorteo de los integrantes que formarán parte de las mesas electorales 196 mesas para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre se celebrará en Badajoz el próximo lunes 24 de noviembre, y en el plazo de tres días se debe comunicar a esas personas que han sido seleccionadas para formar parte de 67 colegioles electorales. El pleno extraordinario tendrá lugar en el Ayuntamiento con un único punto en el orden del día: el sorteo público del que saldrán los nombres de los presidentes y los vocales de las mesas electorales, además de los sustitutos.

Todos los ayuntamientos extremeños tienen que celebrar estos sorteos entre el 22 y el 26 de noviembre. En toda la región, son 860.359 los extremeños que forman parte del censo electoral: 538.591 en la provincia de Badajoz y 321.768 en la de Cáceres.

Los presidentes y vocales de las mesas, así como los sustitutos, se eligen entre personas que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, si bien los electores con más de 65 años pueden manifestar su renuncia en el plazo de siete días. En el caso del presidente, se debe estar en posesión del título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente, según establece la normativa electoral.

Consulta de la mesa donde se vota

Las tarjetas censales en la que se informará a los ciudadanos de la mesa y el local electoral donde pueden votar el 21D se enviarán a partir del 24 de noviembre. Además, la Oficina del Censo Electoral posibilita a través de la sede electrónica del INE la consulta de la mesa y el local electoral correspondiente a una determinada dirección postal.

Las personas elegidas para sentarse en las mesas donde se colocarán las urnas para votar a los diputados en la Asamblea de Extremadura recibirán 70 euros por los servicios prestados durante la jornada electoral. Eso supone un gasto total de 294.000 euros.

Temas

Elecciones Autonómicas