Una sorpresa que la centenaria Soledad no vio venir

Soledad Márquez Villafaina es una vecina de Badajoz que conoció el cuartel de Menacho cuando la calle Saavedra Palmeiro aún se llamaba calle Cuartel y ... aquel vial por donde crecía la ciudad todavía era de tierra. A finales de los ochenta aquel recinto vigilado fue derribado y los soldados fueron trasladados a otros cuarteles de las afueras de Badajoz. El vacío que dejó el ejército fue bautizado como Lejío de los Chinatos, un solar lleno de piedras que servía para aparcar y poco más. Hasta que en 1998 se empezó a levantar allí El Corte Inglés, que abrió un año después. Desde entonces, Soledad ha ido recorriendo sus plantas prácticamente a diario desde el día de su inauguración. Y esta fidelidad es la que ha hecho que parte de la plantilla celebrara con ella su cumpleaños número cien.

Soledad nació el 19 de marzo de 1923 en Badajoz. Y, según explican desde el centro comercial ubicado en lo que hoy se conoce como Plaza de Conquistadores, «solía quedar todas las semanas en nuestra cafetería con el grupo de sus catorce amigas y sus maridos. Se ríe cuando recuerda que las amigas quedaban en una mesa y sus maridos en otra aparte. Hoy solo queda ella, porque las que aún viven ya no pueden acompañarla. Pero sigue visitándonos, pero ahora lo hace con su hija Esperanza».

En casi dos décadas y media de relación con este establecimiento, Soledad cuenta divertida que, no hace muchos meses, se resbaló cayendo por las escaleras y, aunque no le pasó nada grave, recuerda con mucho cariño cómo los empleados de la planta donde le ocurrió el percance, en la que estaba implantada en ese momento la sección de Terraza y Jardín, la sentaron en un sillón de la exposición y no la dejaron de atender hasta que se aseguraron de que se encontraba totalmente bien.

Estas y otras anécdotas han forjado una relación especial entre esta centenaria vecina de Badajoz y parte de la plantilla que la atiende. Soledad asegura querer mucho a todos los camareros que la atienden, tanto a ella y como a su hija Esperanza, pero tiene predilección por uno y nunca se va sin darle un beso a Antonio, camarero al que le tiene especial cariño.

Aunque conoce como nadie la evolución de el Corte Inglés de la capital pacense y el ambiente y actos que suelen organizarse en algunas de sus plantas, lo ocurrido esta vez, con ella como protagonista, no lo ha visto venir. «Con ojos muy abiertos y sorprendida, Soledad no acertaba a saber qué estaba pasando cuando todos los camareros, con la complicidad del público que en ese momento estaba en la cafetería, se acercaron con una tarta para celebrar sus flamantes cien años», explican desde el centro comercial que ha querido homenajear a la que seguramente se encuentre entre sus clientas más fieles.