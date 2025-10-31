HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Sucesos de Extremadura

Sorprendido cuando sobrevolaba un dron en una zona restringida del aeropuerto para tratar cultivos

Además, el piloto no tenía autorización para operar con aeronaves no tripuladas

R. H.

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:03

Comenta

La Guardia Civil ha instruido expedientes sancionadores al piloto de un dron que sobrevoló la zona restringidas del aeropuerto de Badajoz y carecía de autorizaciones de vuelo para esta clase de aeronaves no tripuladas mientras realizaba tareas de tratamientos de cultivos.

El equipo Pegaso, especialista en gestión aeronáutica y de seguridad operacional, tuvo conocimiento de posibles vuelos con drones en la zona restringida de control de tráfico aéreo próxima al aeropuerto.

Se establecieron dispositivos de servicio y este pasado martes, sorprendieron a una persona que sobrevolaba un dron en aplicación de tareas agrícolas para el tratamiento de cultivos en una finca ubicada dentro de la pedanía pacense de Alvarado.

Tras la identificación del piloto se constató que no tenía autorización para manejar aeronaves no tripuladas, con el consiguiente riesgo que conlleva, además de no cumplir los requisitos para volar UAS.

Por todo ello, se le informó de la gravedad de su acción al operar en espacio aéreo controlado, y se ha dado cuenta a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de las supuestas infracciones cometidas a la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea.

El Equipo PEGASO de la Guardia Civil tiene como misión principal la seguridad ciudadana, detectando posibles amenazas dentro del espacio aéreo provincial. Realiza control sobre instalaciones como aeródromos, campos de vuelo, helipuertos o pistas de emergencia, así como prevención e investigación de incidentes relacionados con el uso profesional y recreativo de drones.

