Tan solo 17 semáforos sonoros guían a los invidentes para caminar por Badajoz

El icono del peatón de uno de los pasos de peatones de la Avenida de Huelva cambia a verde. Las decenas de personas que se ... ubican a ambos lados de la acera cruzan, y es entonces cuando Rosa Camacho se anima a hacerlo.

La discapacidad visual que sufre le impide ver con claridad, por lo que no aprecia los colores de los semáforos. «Depende de la luz externa puedo ver más o menos, por la noche sí aprecio los cambios del semáforo, pero con la claridad del día imposible», explica Camacho.

Por eso para cruzar ese y cualquier otro paso de peatones de Badajoz, Rosa se guía por el resto de peatones. «Prefiero asegurarme que puedo cruzar la calle, lo que hago es preguntarle a las personas que me rodean, si son mayores mejor porque son más prudentes», comenta.

Esta ayuda que busca Rosa para cruzar la calle no le llega con la misma facilidad en otras zonas alejadas del centro, donde la hay menos peatones y los semáforos sonoros son inexistentes. «Antes había algunos semáforos con pitidos, pero instalarlos en algunas calles tampoco solucionaba el problema porque los ciegos vivimos y nos movemos por todo Badajoz, no en zonas concretas», destaca.

El pitido que emiten estos semáforos fue motivo de queja de algunos ciudadanos, por lo que los semáforos que cumplían con esta función fueron retirados.

Para solventar el peligro que supone para las personas con discapacidad visual atravesar las calles, la ONCE ha distribuido unos mandos que funcionan mediante sensores de forma que al llegar un semáforo las personas con problemas de visión pueda activar el sonido para saber cuando podrían cruzar.

Para que este aparato funcione, tan solo es necesario colocar unos receptores en el interior de los semáforos. «Así el pitido no es continúo y no molesta», aclara Rosa, que reclama más atención en cuanto a la accesibilidad se refiere. «Hoy día no cuesta adaptar las ciudades a las necesidades de los ciudadanos, que pagamos nuestros impuestos.

Más allá de la adaptación técnica de la ciudad, Rosa también echa en falta concienciación por parte de la sociedad. «No percibimos mucha sensibilidad y disposición a la hora de ayudar, ya sea al cruzar la calle o al hacer la compra en el supermercardo», lamenta Camacho.

Las posibilidades que tienen las personas ciegas de cruzar la calle guiados por el sonido apenas llega a la veintena.

Adaptados en el centro

Para facilitar a los peatones con discapacidad visual la tarea de cruzar la calle, el Ayuntamiento tiene habilitados 17 semáforos sonoros que funcionan a través de bluethooth.

La ventaja de este sistema es que el pitido no es constante, pues en lugar de sonar cada vez que la luz del peatón es verde, emite su sonido cuando son accionados por el mando que los discapacitados visuales como Rosa tienen a su disposición. De forma que al activarlo conocen gracias al sonido que emiten cuando el semáforo está en verde.

Pero esta solución solo les facilita el tránsito por algunas zonas de Badajoz, ya que solo están instalados en las vías más transitadas. Así en calles como Juan Carlos I, Avenida Santa Marina, Padre Tacoronte, Puerta Palmas o Fernando Calzadilla son algunas de las que cuentan con esta instalación, que solo tienen algunos de los semáforos de estas avenidas. «Suma 17 pasos de peatones adaptados en nueve lugares distintos», cuenta la concejala de Policía Local, Gema Cortés.

Una cifra que es insuficiente para sus usuarios. «Las personas con discapacidad visual también nos movemos por toda la ciudad. Yo no puedo dejar de ir a Valdepasillas porque los semáforos no estén adaptados allí», sentencia Rosa Camacho, quien asegura que no contar con lugares adaptados no puede condicionarles a moverse solo por determinadas zonas. «Todo debe estar adaptado para que yo pueda decidir por dónde cruzar la calle con la misma seguridad que lo hace cualquier otra persona», subraya.

Es por esto que Rosa Camacho, reclama más dedicación por parte del Ayuntamiento, ya que la mayor ayuda que reciben las personas con discapacidad visual les llega por parte de instituciones como la ONCE.