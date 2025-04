Solo la pandemia había suspendido hasta ahora la maratón de Badajoz

Cinco años antes de que comenzara a celebrarse la maratón de Badajoz se fundó el Club Maratón de Badajoz. De ahí que en la primera ... edición de esta prueba el mayor número de participantes lo aportara el club, algo que no ha cambiado con el paso del tiempo. De las 1.500 personas que estaban inscritas para correr la maratón del domingo, 170 corredores lo harían luciendo los colores del club.

42 kilómetros en la maratón y 21 en la media era la marca para la que miles de personas han estado entrenando durante meses. «La situación en el club es de descontento, hartazgo e indignación porque el deportista quiere correr», afirma el presidente del club, Raúl Montero, que indica que esta carrera forma parte del ADN de esta entidad. «Es la carrera de nuestra ciudad y esto es un extra de motivación para el deportista, muchos de nuestro socios sólo corren esta prueba».

Una prueba que a su juicio ha mejorado en los últimos años, sobre todo desde que el año pasado se modificó el recorrido. «Ahora la carrera que pasaba por la zona monumental, algo muy positivo para la ciudad porque permite al corredor que viene de fuera conocerla», subraya.

Montero asegura que la decisión de suspender la carrera 72 horas antes de la prueba ha perjudicado a miles de personas, no solo corredores, también voluntarios y personal de la FMD, que desde hace meses trabajan y se implican porque todo salga bien.

«No imaginábamos que esto iba a ocurrir, ya se suspendió el Baluarte, pero no había indicios que también ocurriera con la maratón. Suspenderla ha dejado la imagen de Badajoz por los suelos», asegura Montero.

Para el club es «sangrante», que se haya cancelado una prueba que vive su mejor momento, la de este año era su edición número 31 y tan sólo se suspendió durante la pandemia. «Es un buen momento para este deporte, la población le da más importancia que nunca al deporte».

Un buen momento que según el club parece no importar al Ayuntamiento. El organizador del evento no consigue solucionar disputa con la Policía Local, perjudicando siempre a los deportistas, ya que otros eventos se han desarrollado con normalidad.

Adela Moro Este año iba a correr su maratón número 27 «Habrá corredores que no vengan las próximas ediciones»

A sus 60 años, Adela Moro puede presumir de ser la pacense que más veces ha atravesado la línea de meta de la maratón 'Ciudad de Badajoz', pues de las 31 ediciones que se cumplían este año, Adela tenía previsto correr la que hubiera sido para ella la número 27. «Estoy muy decepcionada y frustrada. No es normal que a dos días nos digan que no hay maratón porque es tirar por tierra el trabajo de los deportistas y el de todas las personas implicadas», lamenta Moro, que participó en la primera carrera, que se celebró a comienzos de la década de los 90. Además fue una de las primeras mujeres en hacerlo. «Llevaba varios años corriendo medias maratones y decidí probar con distancias más largas», recuerda emocionada esta mujer que entró en el Club Maratón de Badajoz para estar en contacto con gente que también corría.

Adela corre habitualmente dos días a la semana, pero desde el mes de enero ha intensificado sus entrenamientos y ha modificado su alimentación para llegar a esta prueba en las mejores condiciones. «Ha sido un palo para todos, otros compañeros corren otras maratones pero yo solo hago Badajoz y es mi ilusión y mi reto personal de todos los años», sentencia.

Su dilatada experiencia en la prueba la ha permitido subir varias veces al podium, aunque para ella la más especial fue la que corrió hace años, cuando cinco meses después de nacer su hijo Fernando se ató las zapatillas con el objetivo puesto en la meta. «Muchas personas me dijeron que no iba a poder correr y terminar esa carrera significó mucho para mi».

Adela considera esta carrera especial porque asegura que la organización ha sido siempre muy buena. «Esto es un desprestigio para la ciudad y para la maratón porque en próximas ediciones habrá corredores que decidan no venir».

Moro afirma que detrás de cada corredor hay muchas historias personales y no ve justo que los problemas del Ayuntamiento con la policía afecte siempre a las pruebas deportivas. «Antes de organizar nada deberían valorar la situación. Muchas personas venían de otras regiones. No se trata solo del esfuerzo físico, también del económico», zanja.

Esta corredora espera que su esfuerzo pueda verse recompensado el próximo año, aunque teme que tras la cancelación del evento este pierda importancia, ya que es el más significativo que hay en la ciudad para los corredores.

Ángel Paredes Ha corrido 21 ediciones de la maratón de Badajoz «No es serio cancelar la carrera más grande de Extremadura»

Cuando Ángel Paredes participó por primera vez en la Maratón Ciudad de Badajoz, esta cita celebrara su cuarta edición, hasta entonces Paredes se había dedicado a jugar a fútbol, pero dejó de hacerlo a los 30 años y no quería dejar el deporte, así que entró en el Club Maratón de Badajoz, donde asegura que encontró un nuevo modo de vida.

Casi treinta años después de correr su primera maratón, Ángel Paredes estaba listo este año para correr la que sería la número 22 de su palmarés, pese a que una lesión a última hora le iba a mantener lejos de salida, nunca imaginó que sus compañeros tampoco corrieran este domingo. «Me frustra bastante, porque detrás de la prueba está el trabajo de muchas personas que entrenan desde hace meses, y lo hacen porque hay una fecha marcada en el calendario que les motiva», afirma.

A sus 65 años, la del año pasado fue la primera maratón en la que consiguió hacer podium. «No me lo esperaba, de hecho cuando me comunicaron que era el ganador de mi categoría no daba crédito», recuerda emocionado.

Para este corredor esta carrera es una carrera mítica. «Pocas en España tienen tantas ediciones. Ahora todo el mundo corre pero hace 30 años no era así», subraya convencido que se trata de una de las citas de corredores mejor organizadas. «He corrido en muchas ciudades y el grupo de voluntarios que participa en la de Badajoz es de los mejores. Para mí es la prueba en la que mejor se trata a los corredores y esta decisión le va a hacer daño».

Para Ángel el cambio de recorrido que tuvo lugar el año pasado es uno de los cambios más positivos que ha experimentado la prueba. «Estamos en una ciudad con limitaciones, porque es pequeña para trazar un recorrido de 42 kilómetros, pero fue un acierto meter a la carrera dentro de la ciudad. A partir del kilómetro 30 es cuando más se necesita el calor del público y esto se consiguió el año pasado al trazar el recorrido por el Casco Antiguo».

Paredes teme por el futuro de la prueba, la única de estas características que se celebra en la región. «Ciudades como Cáceres o Mérida pueden aprovechar la debilidad de Badajoz y organizar estas pruebas», sentencia. Para él la organización debería presionar más a la Policía Local, que según él, sí está para Carnavales o la Feria del Toro de Olivenza. «Saben que el deporte tiene peso, quieren hacernos daño», comenta preocupado por el futuro de la maratón.