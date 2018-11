Solo un 10% de los alumnos de Badajoz están en las extraescolares que ofrece la Junta El ajedrez es una de las actividades que oferta la Junta en Badajoz. :: hoy Los colegios señalan que la gran oferta de cursos que hay hace que las organizadas por la administración regional no tengan demanda a pesar de ser gratuitas NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 5 noviembre 2018, 07:49

Inglés, natación, esgrima, ajedrez, ballet, fútbol, teatro, informática... La jornada formativa de los niños no termina cuando suena el timbre que marca el fin de las clases. La oferta es enorme y la demanda no siempre es capaz de estar a la altura. Es el caso de más de 70 cursos gratuitos que ofrece la Junta de Extremadura a los escolares de la ciudad. Muchos de ellos no se llenan.

La Junta ofrece a los colegios de Infantil y Primaria de la ciudad Actividades Formativas Complementarias. Son clases de distintas disciplinas, desde psicomotricidad a plástica o teatro, que imparten monitores de forma gratuita en horario de tarde en los mismos centros. Cada escuela tiene una o varias de estas actividades y las ofrece a sus alumnos de forma gratuita a principio de curso. Sin embargo, muchas no se llenan e incluso hay colegios que han renunciado a algunos de estos talleres por falta de demanda.

Este curso la Consejería de Educación ofrece 71 Actividades Formativas Complementarias a 29 colegios públicos de la ciudad, incluidas las pedanías, y 24 más a 9 centros concertados. Aún no hay cifras de este año, pero en el curso 2017/2018 se apuntaron 1.479 escolares a estas clases. Cada actividad, por ejemplo, fomento de la lectura, está dividida en dos niveles, para los escolares más pequeños y para los mayores. Por tanto, las 80 actividades de Badajoz se traducen en 160 clases distintas. La estadística muestra que apenas hay 9 niños de media en cada una.

Se ofertan 71 actividades en 29 colegios públicos y otras 24 en 9 concertados, pero la demanda es baja

En los 38 colegios pacenses, dentro del nivel de Infantil y Primaria, hay unos 12.000 alumnos y solo un 10% están inscritos en las Actividades Formativas Complementarias. A pesar de ser un recurso gratuito, no están muy demandadas.

Los directores de los centros pacenses señalan que la clave es la enorme oferta de actividades que hay en la ciudad. «Hay mucha oferta, especialmente en el centro de la ciudad. Los padres pagan clases de inglés, de deportes, van al Conservatorio....», explica Elena Rodríguez, directora del colegio Leopoldo Pastor Sito.

Desde el centro Enrique Segura Covarsí explican que, a principio de curso, suelen inscribirse más alumnos, pero que, posteriormente, abandonan la actividad porque deciden inscribirse en otras actividades, tanto las que oferta en Ayuntamiento como las de las academias privadas. Desde esta escuela también apuntan a que el perfil mayoritario de los niños que participan en estos cursos es de Infantil y primero y segundo de Primaria.

En cuanto a la oferta de cada colegio, los centros tienen derecho a una, dos o tres actividades en función del número de líneas que tengan (aulas por curso), aunque hay excepciones, se conceden más a las escuelas de atención preferente. En cuanto a las disciplinas, cada curso pueden solicitar cambiar, pero no es sencillo, depende de un baremo complejo. A este respecto, los centros critican que el sistema para escoger actividad, especialmente cuando quieren cambiar, es muy inflexible. Además, si les rechazan, se quedan sin una clase ese año.

La FMD sí se llena

Las actividades de la Fundación Municipal de Deportes son la gran competencia de las de la Junta. En algunos casos de solapan, por ejemplo, ambas instituciones ofrecen psicomotricidad o ajedrez, pero mayoritariamente las de la administración regional son de interior, como teatro, fomento de la lectiva o plástica, mientras que las municipales son deportivas como gimnasia, fútbol o patinaje. Estas segundas tienen una gran acogida y se llenan las vacantes. De hecho hay cursos, como los de natación, que tienen una enorme demanda.

Los colegios, sin embargo, consideran las Actividades Formativas Complementarias indispensables, especialmente en los barrios, donde hay menor oferta de extraescolares. «En el centro hay mucho más, pero en los barrios son importantes, pero no se aprovechan», reconoce la directora del colegio Leopoldo Pastor Sito, que anima a los padres a apostar por estos cursos, «que están muy bien». «Creo que no se les da valor precisamente por ser gratuitos cuando son una buena oportunidad», añade Elena Rodríguez. En su caso tenían concedidas tres disciplinas y tuvieron que renunciar a una por falta de demanda.

Hay otros casos, como el colegio Nuestra Señora de Fátima, en Las 800, donde estas actividades son todo un éxito. La jefa de estudios del centro, Marisol Díaz, relaciona su buen funcionamiento con el programa del centro como 'comunidad de aprendizaje'. Esto supone que todos los colectivos del barrio participan en el colegio, incluidos los monitores de estas actividades. «Los niños y los padres los ven como un docente más y eso ayuda».

Díaz también detalla que en Las 800 hay menos ocio para los niños que el que puede haber en otros barrios, por lo que estos cursos son más importantes. «Se merecen lo que tendría cualquier colegio de Badajoz y eso es lo que queremos darles, que tengan el mejor colegio».