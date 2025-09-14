HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Soledad, en el altar mayor de la Catedral esta semana. HOY

La Soledad sale en procesión, hoy y el lunes

R. Romero

BADAJOZ.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

La Virgen de la Soledad realizará dos procesiones, hoy domingo 14 de septiembre y, de nuevo, mañana.

Estas siguen a la que tuvo lugar el día 5, cuando la patrona de la ciudad acudió a la Catedral para la novena de la hermandad, mientras que este domingo –que solía volver a su ermita– irá en procesión a San Agustín para congregar allí a sus devotos el día de la Virgen, que es mañana. San Agustín acoge la parroquia de Santa María la Real, de la que depende la ermita. Mañana tras la eucaristía, la Virgen volverá a su ermita. Este cambio llega con la nueva junta de Gobierno, de la que Francisco Javier Gutiérrez es hermano mayor, para fortalecer los lazos con San Agustín.

Las dos procesiones comenzarán tras la eucaristía de las 20 horas. El recorrido del domingo será: Plaza de España, San Juan, Soto Mancera, Luis de Morales, Céspedes y por la plaza de San Agustín hacia la parroquia de Santa María la Real. El lunes, partirá de San Agustín para seguir por José Lanot, José Terrón, el monasterio de Santa Ana, Duque de San Germán y plaza de la Soledad.

