Un solar usado como fumadero a cien metros del Ayuntamiento de Badajoz

A solo 100 metros del Ayuntamiento de Badajoz, y de la catedral, se ve una estampa muy distinta. Un solar abandonado con basuras y ... restos de consumo de drogas. Una mujer sintecho vive debajo de los restos de una escalera en ruinas. Es el número 14 de la calle Vicente Barrantes.

No es la única parcela en este estado en el Casco Antiguo, pero llama la atención por su proximidad a zonas muy transitadas. De hecho pasan muchas personas por delante, pero se utiliza como fumadero.

Hace cuatro años una vivienda en ruinas fue derruida y de ella solo queda esa escalera. El solar se cerró con un muro y una puerta de chapa, pero poco después robaron esta cancela. Desde entonces los vecinos han luchado para que se limpie el solar y se vuelva a clausurar, pero sin éxito.

Antonio Sánchez es uno de los vecinos que ha peleado para acabar con este problema. «Es un problema de salubridad y un corredor de drogodependientes», se lamenta. Este vecino del Casco Antiguo desde hace más de 20 años se queja de que sus hijos deben ver a diario el trasiego de toxicómanos y denuncia que sienten inseguridad en la zona.

A nivel individual varios vecinos han dirigido escritos, a través de registro, para solicitar que se cierre el solar, pero no han obtenido respuesta por parte del Ayuntamiento de Badajoz.

A través de la aplicación ABISA, que tramita quejas de los vecinos para ponerlos en contacto con las concejalías, los afectados de Vicente Barrantes también han solicitado auxilio. En este caso recibieron un mensaje indicando que Urbanismo contactaría con el dueño de la parcela para que la adecentase, pero han pasado meses y no se han producido resultados.

Ahora los afectados se han reunido y han firmado una solicitud conjunta a la que se han sumado casi todos los vecinos de la zona. Piden que se limpie el solar y se cierre con urgencia.

«En verano el olor es insoportable, se acumulan basuras, escombros, muebles y cualquier día arde», se lamenta Lola Solano, vecina de Vicente Barrantes. «Yo lamento mucho la situación de las personas que se meten ahí, pero tampoco es un sitio donde estar, y menos con el frío y la lluvia que se forma un barrizal».

Inseguridad en Vicente Barrantes

Según los vecinos, y HOY lo ha comprobado, hay una mujer que vive en el solar y cuatro o cinco personas que van y vienen. Hay días que ven a muchos más drogodependientes entrando y saliendo para consumir en este espacio.

La situación es crítica para todos los vecinos que se han sumado a la denuncia, pero los residentes de las viviendas anexas a este solar están especialmente afectados. Las paredes que comparten con la parcela abandona no están debidamente aisladas y han aparecido humedades en sus casas.

Otro inconveniente con el que se encuentran los vecinos son los bichos. Este verano han notado la presencia de muchos insectos en la zona y lo relacionan con el mal estado de este solar.

«No es normal», se lamenta Antonio Sánchez que añade que es aún menos comprensible «a 100 metros del Ayuntamiento».

Aunque se trata de un terreno privado, estos residentes piden que el Consistorio pacense asuma la responsabilidad y limpie y cierre la parcela por sus propios medios. Posteriormente los responsables municipales pueden repercutir el gasto al dueño de este solar.